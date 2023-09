Spinnende swart gate skeur omringende gasskywe uitmekaar, verduidelik dramatiese gedrag van kwasars

Navorsers van die Noordwes-Universiteit het hoë-resolusie 3D-simulasies uitgevoer wat onthul hoe draaiende swart gate die omliggende ruimte-tyd uitmekaar skeur, wat lei tot die gewelddadige vernietiging van gasskywe wat bekend staan ​​as aanwasskywe. Hierdie verskynsel het 'n beduidende impak op die gedrag van sommige van die helderste voorwerpe in die naghemel, soos kwasars.

In die simulasies het die navorsers gevind dat die binneste ring van die aanwasskyf eers deur die swart gat verslind word, wat 'n gaping agterlaat. Puin van die buitenste subskyf mors dan in die gaping, vul dit weer, en die proses herhaal. Verbasend genoeg vind hierdie eet-hervul-eet-siklus binne maande plaas, baie vinniger as wat voorheen gedink is.

Hierdie ontdekking help om die drastiese variasies wat in kwasars waargeneem word, te verduidelik, wat vermoedelik voortspruit uit die interaksie tussen swart gate en hul gasgevulde aanwasskywe. Klassieke aanwasskyfteorie het gesukkel om die vinnige veranderinge wat in kwasars waargeneem is te verduidelik, maar die simulasies verskaf 'n moontlike verduideliking. Die verheldering en verduistering van kwasars stem ooreen met die vernietiging van die binneste deel van die aanwasskyf.

Tot nou toe het navorsers aangeneem dat aanwasskywe ordelik was en in lyn was met die rotasie van die swart gat. Die simulasies dui egter daarop dat hierdie skywe eintlik baie meer onstuimig en morsig is. Die gasdinamika, magnetiese velde en algemene relatiwiteit speel 'n deurslaggewende rol in die gedrag van die akkresieskyf.

Die simulasies demonstreer dat die draaiende swart gat se raam-sleep effek die hele skyf laat wankel, soortgelyk aan 'n giroskoop. Dit verdraai die skyf, wat lei tot botsings tussen gasdeeltjies en die skepping van helder skokke wat materiaal na die swart gat dryf. Uiteindelik breek die binneste gebied van die skyf uitmekaar van die res, wat lei tot die onafhanklike evolusie van subskywe.

Die skeurgebied, waar die binneste en buitenste subskywe ontkoppel, is waar die voedingswaansin begin. Die rotasie van die swart gat kompeteer met die wrywing en druk in die skyf, wat daartoe lei dat die binne- en buiteskywe bots. Die buitenste skyf skeer lae van die binneskyf af en druk dit na binne. Die swart gat se swaartekrag trek dan gas uit die buitenste gebied om die binneste gebied te hervul.

Hierdie nuwe begrip van die dinamika van aanwasskywe en swart gate werp lig op die gedrag van kwasars, veral kwasars wat aan- en afskakel oor kort tydperke. Die vinnige eet-hervul-eet-siklusse wat in die simulasies waargeneem is, strook met die vinniger veranderinge wat in hierdie kwasars gesien word.

Verdere navorsing oor die komplekse gedrag van swart gate en hul aanwasskywe sal sterrekundiges help om die heelal se mees ekstreme voorwerpe en verskynsels beter te verstaan.

Bronne:

– Noordwes-Universiteit

– Studie gelei deur Nick Kaaz, Noordwes-Universiteit