Die ontbloot van die reuse antieke lampreie: insigte in die evolusie van 'n kwaai roofdier

Navorsers het onlangs 'n merkwaardige ontdekking in Noord-China gemaak en die fossiele van twee lampreispesies opgegrawe wat ongeveer 160 miljoen jaar gelede gefloreer het. Hierdie fossiele werp lig op die intrige evolusie van hierdie antieke visse, en onthul dat hulle reeds verander het in formidabele roofdiere met kakebeenlengtes, wat meer as tien keer groter geword het as hul vroegste familielede.

Lampreie, wat dikwels na verwys word as "lewende fossiele", het 'n ryk evolusionêre geskiedenis wat 360 miljoen jaar terug dateer. Hierdie wesens het gedurende hierdie uitgebreide tydperk relatief onveranderd gebly, wat hulle hul welverdiende bynaam verdien het. Terwyl hedendaagse lampreie tot 'n meter lank kan word, was hul Paleosoïese voorouers net 'n paar sentimeter lank. Een van die nuut ontdekte antieke lampreispesies, genaamd Yanliaomyzon occisor, het meer as 64 sentimeter (25 duim) van punt tot stert gemeet, wat die beduidende groei illustreer wat hierdie visse mettertyd ondergaan het.

Die fossiele is gevind in die land Yanliao Biota, 'n terrein in Noord-China wat bekend is vir sy merkwaardig goed bewaarde Lagerstätte-fossiele. Hierdie fossiele bied 'n unieke geleentheid vir paleontoloë om dieper in die evolusionêre geskiedenis en voorvaderlike voedingbiologie van moderne lampreie te delf.

Die navorsingspan, onder leiding van Feixiang Wu van die Chinese Akademie van Wetenskappe, het 'n uitgebreide ontleding van die twee lampreispesies gedoen deur gevorderde tegnieke soos X-straal-mikro-gerekenariseerde tomografie te gebruik, wat hulle in staat gestel het om die fossiele in ingewikkelde 3D-detail te visualiseer. Saam met hul naasbestaandes, stroophoenders, behoort lampreie tot die kenmerkende groep lewende kakebeenlose gewerwelde diere. Hierdie merkwaardige seediere lyk soos palings en deel lang en skubbelose liggame. Dit is egter belangrik om daarop te let dat palings baie nuwer spesies is, met innoverende kenmerke soos kake en bene.

Anders as ander visse wat kake gebruik vir voeding, besit lampreie 'n sirkelvormige, skerptand mond wat hulle toelaat om die bloed van hul prooi te suig. Lampreie is van die vroegste bekende gewerwelde diere, en hul voedingsgedrag het beduidende gewig in die studie van gewerwelde evolusie. Soos Wu, Janvier en Zhang in hul gepubliseerde artikel verduidelik, heg lampreie hulself stewig aan gashere of prooi en voed deur óf bloed te verbruik óf weefsels af te sny met hul tande mondsuier.

Ten spyte van hul belangrikheid in die begrip van vertebrate-evolusie, het die ontsyfering van die evolusionêre geskiedenis van lampreie uitdagend geblyk weens die beperkte beskikbaarheid van fossiele. Dit bly onduidelik presies wanneer lampreie komplekse tande ontwikkel het vir voeding, aangesien hul vroeë eweknieë nie die eerste larfstadium gehad het wat in moderne lampreie se lewensiklus waargeneem is nie, waar hul eiers uitbroei as blinde, wurmagtige wesens wat in slik grawe.

Die nuutgevonde Jurassic lamprei spesies bied waardevolle leidrade oor die voedingsgedrag en lewensiklus van antieke lampreie. Die groter grootte van hierdie spesies het hulle waarskynlik in staat gestel om langer afstande te migreer, hul omvang uit te brei, meer eiers te lê en meer effektief by soutwateromgewings aan te pas.

Deur nougesette ondersoek het die navorsers ook skeletoorblyfsels ontdek, insluitend tande, kakebene en selfs die skedels van ongeïdentifiseerde beenvisse, binne die dermkanale van beide fossielspesies. Hierdie oorblyfsels dui sterk op die antieke lampreie se vleis-eetgewoontes, wat hulle die oudste rekords maak van lampreie met 'n duidelik gespesifiseerde voedingswyse.

Die studie keer vorige aannames ten opsigte van die biogeografiese bron van moderne lampreie om, en wys na die Suidelike Halfrond as hul waarskynlike oorsprong. Dit beklemtoon die belangrikheid van die fossiele om evolusionêre gapings te oorbrug en verskaf nuwe insigte in die oorsprong en roofsugtige aard van hierdie verstommende wesens. Die bevindinge is in die gewaardeerde wetenskaplike tydskrif Nature Communications gepubliseer.

vrae

1. Wat is lampreie?

Lampreie is antieke visspesies wat bekend is vir hul kakebeenlose, palingagtige voorkoms en unieke voedingsgedrag, wat behels dat die bloed van ander visse gesuig word.

2. Hoe oud is lampreie?

Lampreie bestaan ​​al ongeveer 360 miljoen jaar, wat hulle die benaming van "lewende fossiele" verdien as gevolg van hul min evolusionêre verandering oor tyd.

3. Wat het die onlangse fossielontdekkings oor lampreie geopenbaar?

Die fossiele wat in Noord-China opgegrawe is, dui daarop dat lampreie al meer as 160 miljoen jaar gelede in groot roofdiere ontwikkel het, wat meer as tien keer langer as hul vroegste voorouers gegroei het.

4. Hoe is die fossiele ontleed?

Die navorsers het X-straal-mikro-gerekenariseerde tomografie gebruik om die fossiele in 3D-detail te visualiseer, wat hulle in staat gestel het om insigte te kry in die antieke lampreie se struktuur en kenmerke.

5. Waar is die fossiele gevind?

Die fossiele is ontdek in die terrestriële Yanliao Biota in Noord-China, 'n bekende terrein wat bekend is vir goed bewaarde fossiele.

6. Wat is die betekenis van die fossielontdekkings?

Die fossiele verskaf waardevolle inligting oor die evolusionêre geskiedenis en voedingsbiologie van lampreie, en werp lig op hul antieke oorsprong en roofdiergedrag.

7. Wat het die navorsers in die antieke lampreie se ingewande gevind?

Die navorsers het skeletoorblyfsels ontdek, insluitend tande, kakebene en ongeïdentifiseerde beenvisskedels, wat daarop dui dat hierdie antieke lampreie 'n vleisetende dieet gehad het.

8. Wat is die biogeografiese bron van moderne lampreie?

In teenstelling met vorige aannames, dui die studie daarop dat die Suidelike Halfrond die waarskynlike biogeografiese bron van moderne lampreie is.