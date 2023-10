Die potensiaal van verlate gewaslande vir klimaatsversagting en voedselsekerheid

Navorsers by die Nasionale Universiteit van Singapoer se Sentrum vir Natuurgebaseerde Klimaatoplossings (CNCS) doen 'n beroep op regerings om die gebruik van verlate gewaslande te heroorweeg om klimaatsversagting en voedselsekuriteitspogings te ondersteun. In 'n studie wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is, beklemtoon die navorsers die "tweede kans" wat hierdie verwaarloosde lande verdien om die dubbele wêreldwye krisisse van klimaatsverandering en voedseltekort aan te spreek.

Die uitbreiding van landbougrond om te voldoen aan die stygende voedselvraag wat geassosieer word met toenemende wêreldbevolkings, maak dikwels inbreuk op belangrike natuurlike habitats soos tropiese woude en stel dit in gevaar. Intussen word 'n aansienlike hoeveelheid saailande jaarliks ​​laat vaar as gevolg van verskeie faktore soos grondagteruitgang, sosio-ekonomiese verskuiwings, rampe, gewapende konflikte en verstedeliking.

Volgens die studie is tussen 1992 en 2020 ongeveer 101 miljoen hektaar saailande wêreldwyd verlate, gelykstaande aan die landgrootte van Egipte. Dit kom neer op 'n verlatingskoers van ongeveer 3.6 miljoen hektaar jaarliks. Die navorsers beklemtoon egter die potensiaal van hierdie verlate gewaslande as natuurgebaseerde oplossings.

Strategiese bestuur van verlate saailande kan herbewerking vir voedselproduksie of herbebossing behels. Herbewerking kan help om die druk van die skoonmaak van woude vir nuwe saailande te verlig, wat bydra tot die bewaring van bestaande woude. Die navorsers het bevind dat uit die wêreldwye 101 miljoen hektaar verlate saailand, 61 miljoen hektaar lewensvatbaar is vir herverbouing, wat moontlik genoeg voedsel produseer om jaarliks ​​tussen 292 en 476 miljoen mense te voed.

Herbebossing van hierdie verlate lande kan jong woude vestig wat as koolstofputte dien, atmosferiese koolstofdioksied absorbeer en 'n deurslaggewende rol speel in die versagting van klimaatsverandering. Die studie het 83 miljoen hektaar beskikbaar vir herbebossing geïdentifiseer, wat tot 1,066 miljoen ton koolstofdioksied per jaar kan sekwestreer, ongeveer gelykstaande aan Japan se jaarlikse uitstoot. Ongeveer die helfte van die totale verlate saailand, sowat 50.5 miljoen hektaar, was geskik vir beide herverbouing en herbebossing.

Beleidmakers moet die voordele en afwegings van óf herbou óf herbebossing opweeg op grond van spesifieke nasionale omstandighede, prioriteite en ander beïnvloedende faktore. Plaaslike beleide, marktoegang en openheid vir internasionale handel kan hierdie besluite aansienlik beïnvloed. Die navorsers beklemtoon die belangrikheid daarvan om die grondgeskiktheid en haalbare potensiaal wetenskaplik te ontleed, tesame met konteksspesifieke plaaslike kennis, om die potensiaal van verlate gewaslande te ontsluit.

Ter afsluiting, verlate gewaslande bied 'n grootliks onontginde hulpbron om klimaatsverandering en voedselskaarste aan te spreek. Deur hierdie lande strategies te bestuur en te herbestemming deur herbeplanting of herbebossing, kan regerings aansienlike vordering maak in klimaatversagting en voedselsekuriteitspogings.

Bronne:

– Nasionale Universiteit van Singapoer se Sentrum vir Natuurgebaseerde Klimaatoplossings (CNCS)

– Navorsing gepubliseer in die joernaal Nature Communications