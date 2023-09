Die "Ysmuis": Fossiele tande van antieke skelmagtige dier wat in Arktiese Alaska gevind is

Opsomming: Navorsers het fossieltande ontdek van 'n klein knaagdieragtige wese genaamd Sikuomys mikros, wat die bynaam die "ysmuis" gekry het, wat meer as 70 miljoen jaar gelede geleef het in wat nou Alaska is. Die wese, omtrent so groot soos ’n huismuis, het saam met verskeie dinosourusspesies gefloreer in die ysige temperature en donkerte van die Arktiese winter. Die tande, wat slegs 1 tot 1.5 millimeter groot is, is gevind in sediment wat versamel is vanaf drie afsonderlike terreine in die Prince Creek-formasie, 'n gebied ryk aan dinosourusfossiele. Die tande was duidelik genoeg van dié van sy naasbestaandes om dit as 'n nuwe spesie te klassifiseer. Alhoewel min bekend is oor die dier se gedrag en lewenstyl, spekuleer wetenskaplikes dat dit moontlik dwarsdeur die winter aktief gebly het en op insekte en ander ongewerwelde diere gevreet het om homself in die moeilike omgewing te onderhou. Die klein grootte van die Sikuomys mikros is glo 'n evolusionêre aanpassing, wat dit toelaat om minder kos gedurende die wintermaande te benodig.

Die Prince Creek Formasie, geleë bo die Arktiese Sirkel, bied 'n unieke venster na die prehistoriese inwoners van die streek gedurende die tyd van die dinosourusse. Die ontdekking van die "ysmuis"-tande dra by tot ons begrip van die diverse ekosisteme wat in die antieke Arktiese gebied bestaan ​​het, wat ons vooropvattings oor die beperkings van lewe in uiterste omgewings uitdaag.

