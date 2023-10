NIRSpec Waarnemings van Sedna, Gonggong en Quaoar op die James Webb-ruimteteleskoop

Ons het waarnemings van Sedna, Gonggong en Quaoar gedoen met behulp van die NIRSpec-instrument op die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) om hul spektra te bestudeer. Sedna en Gonggong is in lae-resolusie prisma-modus waargeneem, wat golflengtes van 0.7 tot 5.2 μm dek. Quaoar, aan die ander kant, is by hoër spektrale resolusie waargeneem deur middel van medium-resolusie roosters, wat strek van 0.97 tot 3.16 μm.

Die spektrum van Sedna het die teenwoordigheid van verskeie absorpsiekenmerke aan die lig gebring, insluitend etaan (C2H6), asetileen (C2H2), etileen (C2H4), H2O (water), en moontlik minderjarige CO2 (koolstofdioksied). Gonggong se spektrum het minder en swakker etaankenmerke getoon, maar sterker en skoner kenmerke wat verband hou met H2O en CO2 wat met ander molekules gebind is. Quaoar se prismaspektrum het selfs minder en swakker etaankenmerke vertoon, sowel as diep en skoon H2O-kenmerke, 'n potensiële kenmerk by 3.2 μm wat aan HCN (waterstofsianied) en CO2-ys toegeskryf word.

Toe ons Quaoar met hoër resolusie ondersoek het, het ons verskeie botoon en kombinasiebande van etaan en metaan (CH4) ontdek. Die spektra van al drie voorwerpe het steil rooi spektrale hellings en sterk, breë absorpsies tussen 2.7 en 3.6 μm vertoon, wat die teenwoordigheid van komplekse organiese molekules aandui.

Hierdie ligte koolwaterstowwe en komplekse organiese molekules word toegeskryf aan die bestraling van metaan. Die variasies in hul oënskynlike oorvloed kan toegeskryf word aan die verskillende wentelbane van die drie liggame, wat verskillende tydskale van metaanretensie en blootstelling aan gelaaide deeltjies tot gevolg het.

In die algemeen dui die aanhoudende teenwoordigheid van ligte koolwaterstowwe op 'n aanvulling van metaan op die oppervlaktes van Sedna, Gonggong en Quaoar. Daar word gepostuleer dat hierdie hemelliggame interne smelting en geologiese prosesse ervaar het.

