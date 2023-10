Grootmaat akoestiese resonators maak akkurate meting van akoestiese energie moontlik

Navorsers van die Harvard-universiteit en die Purdue-universiteit het 'n strategie ontwikkel om silikonvakatures binne grootmaat akoestiese resonators wat van 4H silikonkarbied (SiC) gemaak is, te beheer en uit te lees. Hierdie resonators, wat akoestiese golwe versterk of filter, het verskeie toepassings, insluitend RF-telekommunikasie en kwantumtegnologie. Dit was egter 'n uitdaging om die akoestiese energie wat oor tyd daarin gestoor is akkuraat te meet. Die navorsers se strategie behels die afstemming van die frekwensies wat geabsorbeer of versterk word deur defekte in die resonator. Hulle het 'n toestel genaamd 'n laterale oortoon grootmaat akoestiese resonator (LOBAR), gemaak van 4H SiC, gebruik om die spin-akoestiese beheer van silikon vakatures te demonstreer. Hulle het 'n frekwensiespektrumanalise uitgevoer en optiese uitlees gebruik om die toestel se resonansiemodus te visualiseer. Die nie-indringende meting maak voorsiening vir presiese karakterisering van die akoestiese eienskappe van mikro-elektromeganiese stelsels. Hierdie navorsing maak nuwe moontlikhede oop vir die vervaardiging van betroubare en hoëpresterende seinverwerkingstoestelle.

Grootmaat akoestiese resonators is strukture wat akoestiese golwe versterk of filtreer en het toepassings in RF-telekommunikasie en kwantumtegnologieë.

