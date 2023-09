Nuwe komeet Nishimura: Sal dit 'n skouspelagtige gesig wees?

Die onlangs ontdekte komeet Nishimura, C/2023 P1, het gegons onder die publiek opgewek. Terwyl sy trajek 'n noue benadering tot die Son voorstel en die moontlikheid om met die blote oog sigbaar te wees, meen kenners dat dit onwaarskynlik is dat dit 'n skouspelagtige lugvertoning sal bied.

Komete is een van die mees ontsagwekkende voorwerpe in die Sonnestelsel, en die vooruitsig om 'n groot komeet in ons lug te sien is altyd opwindend. Die huidige komeet wat aandag trek, is C/2023 P1 (Nishimura), wat op 12 Augustus deur die Japannese sterrekundige Hideo Nishimura ontdek is. Sterrekundiges kon sy pad bepaal deur voor-ontdekking beelde te ontleed wat terugdateer na Januarie.

Daar is gou besef dat Nishimura hierdie maand nader aan die Son as die wentelbaan van Mercurius sou kom. Ten tyde van sy ontdekking het die komeet genoeg helderheid getoon om moontlik met die blote oog sigbaar te wees. Sy pad sal dit egter naby aan die Son in die lug hou soos vanaf die Aarde waargeneem. Dit beteken dat alhoewel dit helder genoeg is om in donker lug gesien te word, dit waarskynlik net ná sononder die horison sal omhels, amper verlore in die son se gloed.

Ten spyte van sy beperkte sigbaarheid, is sterrekundiges wêreldwyd steeds opgewonde om Nishimura te bestudeer en waar te neem. Soos die wetenskapskrywer en sterrekundige David H. Levy eenkeer gesê het: "Komete is soos katte: hulle het sterte, en hulle doen presies wat hulle wil." Daar is altyd 'n kans dat Nishimura onverwags kan ophelder, wat 'n spesiale gesig in die volgende paar weke sal bied. Indien nie, is daar nog hoop vir toekomstige komeetwaarnemings.

Wanneer komete ver van die Son af is, lyk hulle soos vuil sneeuballe wat uit ys, stof en rots bestaan. Soos 'n komeet die Son nader, word die oppervlak warm, wat veroorsaak dat die ysige lae in gas verander en na buite uitbars. Hierdie gas, saam met stof en puin, vorm 'n gloeiende wolk rondom die kern wat 'n koma genoem word. Die sonwind waai dan die gas en stof weg van die Son, wat die ikoniese stert van 'n komeet skep. Die helderheid van 'n komeet word bepaal deur die grootte van sy kern, sy afstand van die Son en sy afstand van die aarde af.

Op grond van wat ons van Nishimura weet, is dit onwaarskynlik dat dit 'n groot komeet sal wees. Boonop is dit nie besonder naby aan die aarde nie. Daar word egter verwag dat dit baie aktief sal wees rondom perihelium, sy naaste punt aan die Son. Alhoewel dit 'n indrukwekkende gesig in 'n donker naghemel sou gewees het, maak Nishimura se posisie relatief tot die Son en Aarde dit uitdagend om waar te neem.

Daar is 'n kort venster om 'n blik op Nishimura van Australië te kry, waar dit ná sononder bo die westelike horison sal loer. Die beste kans om dit te sien kom in die week van 20 tot 27 September, wanneer dit sowat 'n uur ná die Son sal ondergaan. Dit sal egter baie naby aan die horison wees en kan verlore gaan in die son se glans.

Alhoewel daar 'n moontlikheid is dat Nishimura kan fragmenteer en sy helderheid verhoog, is dit minder waarskynlik vir 'n gesoute besoeker soos Nishimura. Nietemin kan die stert van die komeet steeds sigbaar wees soos die lug donkerder word. Waarnemers het die lengte daarvan op sowat ses grade geskat en verwag dat dit sal groei soos die komeet die Son nader.

As Nishimura nie die skouspel bied waarop baie hoop nie, is daar ’n kans dat nog ’n komeet, Comeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), volgende jaar werklik ’n skouspelagtige vertoning kan lewer. Die potensiële vertoning wat vroeër vanjaar ontdek is, word gretig verwag.

