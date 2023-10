Sonsverduistering om die lug regoor Noord-Amerika te verdonker

’n Sonsverduistering gaan hierdie naweek die lug oor dele van Noord-Amerika verdonker, wat ’n seldsame hemelse gebeurtenis sal verskaf wat vir baie jare nie weer gesien sal word nie. Terwyl sonsverduisterings nie ongewoon is nie, hou hierdie spesifieke gebeurtenis betekenis in weens die beperkte voorkoms van toekomstige verduisterings in Kanada hierdie eeu. Die volgende totale sonsverduistering wat vanaf Kanada sigbaar is, sal in 2033 plaasvind, hoewel dit slegs vanaf die noordelike rande van die Yukon sigbaar sal wees. Daarna word ringvormige verduisterings geskeduleer vir 2044, 2048 en 2057. Daar sal nog twee verduisterings tussen 2061 en 2080 wees, en nog drie tussen 2081 en 2100.

Die naweek se verduistering word as 'n ringvormige verduistering beskou, wat beteken dat die maan nie die son heeltemal sal uitsluit nie, wat 'n "ring van vuur"-effek tot gevolg het. Die verduistering sal wes van BC se Vancouver-eiland begin voordat dit suidoos gaan, deur Oregon, Texas, Mexiko, Suid-Amerika gaan en uiteindelik oor die Atlantiese Oseaan verdwyn. Die pad van ringvormigheid sal ongeveer 320 kilometer breed wees en sal minder as 'n uur neem om van Oregon na Texas te reis. Kykers langs die paadjie sal vir sowat vier minute die geleentheid kry om die ring van vuur te aanskou.

In Kanada sal die verduistering slegs sigbaar wees as 'n gedeeltelike verduistering. Vancouver en dele van BC se suidelike binneland sal ongeveer 80% van die verduistering ervaar, terwyl die prairies 70% tot 50% dekking sal sien. Oos-Kanada sal slegs 10% tot 20% dekking sien. Dit is belangrik om daarop te let dat dit nooit aanbeveel word om direk na die son te kyk tydens 'n verduistering nie. Spesiale voorsorgmaatreëls moet getref word om jou oë te beskerm, soos om sonkragbril of sweisbril met 'n donkertegradering van nr. 14 te gebruik.

Vir diegene wat nie toegang tot behoorlike kyktoerusting het nie, kan 'n speldegatprojektor gebruik word om die verduistering veilig te bekyk. Skep eenvoudig 'n klein gaatjie in 'n stuk papier of gebruik 'n spaghettivergiettes of sif om 'n beeld van die son op 'n oppervlak te gooi. Dit sal jou toelaat om die halfsirkels van die verduistering waar te neem sonder om direk na die son te kyk.

Terwyl maansverduisterings meer toeganklik is aangesien dit deur die helfte van die wêreld gesien kan word wanneer die maan oranje word, is sonsverduisterings skaarser en vereis dit spesifieke plekke om totaliteit te sien. Die komende verduistering in April sal Mexiko deurkruis en dan noordoos na Toronto, Montreal en die Atlantiese provinsies beweeg.

Soos met enige weerafhanklike gebeurtenis, kan die kykervaring van die verduistering beïnvloed word deur bewolkte lug of gure weer. Dit is raadsaam om plaaslike weervoorspellings na te gaan voordat enige besigtigingsaktiwiteite beplan word.

Ten slotte, die sonsverduistering wat hierdie naweek plaasvind, bied 'n buitengewone geleentheid om 'n seldsame hemelse gebeurtenis te aanskou. Dit is van kardinale belang om oogveiligheid te prioritiseer en behoorlike kyktegnieke te volg om jou visie te beskerm. Of jy nou die verduistering persoonlik kan aanskou of dit deur middel van lewendige strome of ander mediums kan waarneem, die skoonheid en rariteit van hierdie gebeurtenisse maak dit werklik ontsagwekkend.

Bronne:

– Artikel: [bronartikel]

– NASA: [NASA webwerf skakel]