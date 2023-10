'n Kykie na die volgende generasie baie groot skikking se nuwe antennas

Die National Radio Astronomy Observatory (NRAO) het 'n prototipe radioteleskoop-antennas vir sy komende volgende generasie Very Large Array (ngVLA) onthul. Die onthulling het plaasgevind by 'n werkswinkel wat by die Max Planck Instituut vir Wiskunde in die Wetenskappe in Leipzig, Duitsland, gehou is.

Die prototipe beskik oor 'n 18-meter-skottel wat uit 76 individuele aluminiumpanele bestaan. Die gereg se unieke ontwerp laat dit toe om uiterste toestande soos temperatuurveranderinge, wind en swaartekrag te weerstaan ​​terwyl dit sy presiese vorm behou. Dit bestaan ​​uit 724 stukke wat met 2,500 43 skroewe bymekaar gehou word en weeg XNUMX ton. Die ontwerp kan maklik op verskillende plekke wêreldwyd vervoer en gemonteer word.

Die onthulling kom nadat die Associated Universities, Inc. (AUI) 'n $21 miljoen-toekenning van die National Science Foundation (NSF) ontvang het om die ngVLA se ontwerp te verbeter. Boonop het mtex antenna-tegnologie, die maatskappy agter die prototipe, 'n $1 miljoen-toekenning van die New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) ontvang vir die ontwikkeling van 'n nuwe fasiliteit in Albuquerque.

Die ngVLA sal die huidige Jansky Very Large Array (VLA) in Socorro, New Mexico, vervang. Dit sal uit 244 skottels bestaan, wat elk 18 meter groot is, en sal 10 keer die sensitiwiteit van sy voorganger hê. Die konstruksie van die ngVLA is geskeduleer om in 2026 te begin, met voorlopige waarnemings wat vir 2029 beplan word en volledige wetenskaplike bedrywighede wat in 2035 begin.

Die ngVLA se belangrikste wetenskapdoelwitte sluit in die bestudering van aard-grootte eksoplanete, astrobiologie en astrochemie van eksoplanetêre stelsels, die vorming en evolusie van vroeë sterrestelsels, galaktiese middelpuntpulsars en supermassiewe swart gate.

Die Jansky VLA, bekend vir sy verskyning in die fliek "Contact", het 'n beduidende geskiedenis in baanbrekende radio-astronomienavorsing sedert sy inhuldiging in 1980. Dit het bygedra tot die studie van verskeie hemelse voorwerpe en verskynsels, insluitend ys op Mercurius, supermassief swart gate, mikrokwasars, Einstein-ringe, gammastraaluitbarstings, supernovas en ontelbare sterre en planete regdeur die heelal.

Bron: Heelal vandag