Uitbreidingsmikroskopie: die bevordering van die resolusie van ligmikroskope

Mikroskope wat glaslense en lig gebruik, is al eeue lank 'n hoeksteen van laboratoriumnavorsing. Alhoewel kragtiger toestelle soos elektronmikroskope bestaan, maak hul hoë koste- en onderhoudsvereistes dit onprakties vir die meeste laboratoriums. Gevolglik is konfokale mikroskope, wat lig en lense gebruik om voorwerpe te vergroot, die beste opsie vir baie navorsers. Hierdie mikroskope staar egter beperkings in die gesig wanneer dit kom by die oplossing van voorwerpe naby aan die golflengte van lig wat gebruik word, wat lei tot beeldvervorming deur diffraksie.

Mikro-organismes soos bakterieë, swamme en virusse val binne hierdie groottereeks, wat uitdagings inhou vir mikrobioloë en patoloë wat hulle wil bestudeer en diagnoseer. Om hierdie struikelblokke te oorkom, het die tegniek van uitbreidingsmikroskopie oor die afgelope agt jaar na vore gekom, wat navorsers in staat stel om die resolusie van konvensionele mikroskope te verbeter deur die grootte van die mikrobes wat waargeneem word, uit te brei.

Ekspansiemikroskopie maak gebruik van 'n poli-elektroliet hidrogel om monsters uit te brei. Hierdie gels is hoogs absorberend en swel wanneer water bygevoeg word. Die monsters, insluitend spesifieke biomolekules soos proteïene, is geanker aan hierdie jelmatriks. Soos die jel swel, word die monsters tot viervoudig uitgebrei, wat die vervorming wat deur diffraksie veroorsaak word, uitskakel.

Uitbreidingsmikroskopie ondervind egter probleme om eenvormige uitbreiding van monsters te verseker. Die teenwoordigheid van selwande in baie mikrobes belemmer uitbreiding, tesame met die behoefte aan spesifieke ankerstappe vir elke biomolekule, wat die proses arbeidsintensief en beperkend maak in terme van monstertipes wat uitgebrei kan word.

In Junie 2023 het 'n span biotegnologie-navorsers onder leiding van Yongxin Zhao by die Carnegie Mellon Universiteit 'n nuwe uitbreidingsmikroskopieplatform genaamd µMagnify ontwikkel. Hierdie platform het 'n hidrogel gebruik wat biomolekules universeel deur die jelmatriks bind, wat gelei het tot meer eenvormige uitbreiding van monsters en die uitbreiding van die reeks organismes en weefsels wat waargeneem kan word. Twee uitdagings het nietemin voortgeduur: die selwandprobleem en die vermoë om spesifieke strukture te benoem en te identifiseer.

Om die selwandkwessie aan te pak, het die navorsers hittebehandeling gekombineer met 'n skemerkelkie van selwandverterende ensieme, wat suksesvolle uitbreiding van 'n verskeidenheid patogene en besmette weefsels behaal het, insluitend robuuste bakteriese en swambiofilms.

Die ander uitdaging behels die etikettering van proteïene om sleutelstrukture of proteïene binne die selle onder waarneming te identifiseer. Fluorescerende etikettering word algemeen gebruik, maar laat tradisioneel slegs 'n beperkte aantal kleure toe as gevolg van oorvleuelende golflengtes. Zhao se span het egter 'n spoel-en-herhaal-benadering ontwikkel, wat verskeie rondes etikettering in 'n enkele monster moontlik maak. Dit gekombineer met die verbeterde beelduitbreiding maak voorsiening vir die visualisering van veelvuldige proteïeninteraksies en strukture in 3D.

Die µMagnify-stelsel bied 'n koste-effektiewe en eenvoudige oplossing om die krag en veelsydigheid van bestaande konfokale mikroskope te verbeter. Met 'n geraamde koste van $10 Amerikaanse dollars per monster, kan laboratoriums wêreldwyd hierdie tegniek aanneem. In gebiede met beperkte hulpbronne met 'n hoë voorkoms van mikrobiese patogene, soos Afrika suid van die Sahara en Suidoos-Asië, hou die stelsel groot potensiaal in. Die navorsers het selfs 'n virtuele realiteitsprogram genaamd ExMicroVR ontwikkel vir die visualisering van data, wat samewerkende navorsing tussen verskeie navorsers op dieselfde steekproef vergemaklik het.

(Bron: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)