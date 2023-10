Nuwe tegnologie kan ligbesoedeling verminder en helder uitsigte oor die naghemel herstel

’n Nuwe straatlamptegnologie is ontwikkel wat kan help om die probleem van ligbesoedeling te versag en helder uitsigte oor die naghemel vir sterrekundiges te herstel. Ligbesoedeling, wat veroorsaak word deur die wydverspreide gebruik van helder LED-ligte, is 'n groeiende bedreiging vir astronomiese sterrewagte regoor die wêreld. Hierdie energiedoeltreffende LED-ligte verbruik minder elektrisiteit as tradisionele gloeilampe, maar is baie helderder, wat veroorsaak dat die lug met groter intensiteit gloei wanneer dit in stede geïnstalleer word.

Gevolglik sien baie sterrewagte wat vroeër in donker, afgeleë gebiede geleë was, nou minder sterre weens die oormatige lig wat deur die Aarde se atmosfeer verstrooi word. Hierdie probleem het die vooruitgang in teleskooptegnologie verreken. ’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat sterre teen ’n gemiddelde tempo van 10% per jaar uit die lug verdwyn.

Duitse opstart StealthTransit het onlangs 'n moontlike oplossing vir hierdie probleem getoets. Die maatskappy se tegnologie, genaamd die DarkSkyProtector, bestaan ​​uit drie komponente: 'n toestel wat LED-ligte teen 'n onmerkbare frekwensie laat flikker, 'n GPS-ontvanger en 'n spesiaal ontwerpte teleskoopkamera-sluiter wat gesinchroniseer met die LED-ligte kan flikker. Deur die sluiter net oop te maak gedurende die kort oomblikke wanneer die LED-ligte afgeskakel is, kan die tegnologie ongewenste luggloei in astronomiese beelde aansienlik verminder.

Eksperimente wat by 'n sterrewag in die Kaukasusberge in Rusland uitgevoer is, het getoon dat die DarkSkyProtector die luggloei in beelde met 'n indrukwekkende 94% kan verminder. Hierdie tegnologie het die potensiaal om alle soorte ligte astronomievriendelik te maak, insluitend buitereklame en binnenshuise beligting. Dit kan ligte van nabygeleë dorpe en dorpe sowel as van die sterrewag self uitfiltreer.

StealthTransit het gesê dat die meeste bestaande LED-ligte in flikkermodus kan werk, en nuwe lampe wat spesifiek ontwerp is om die naghemel te beskerm, sal nie duurder wees as huidige LED-tegnologie nie. Die enigste duur element van die stelsel is die liggewig en ratse teleskoopsluiter, wat ongeveer 150 keer per sekonde moet flikker. Die maatskappy hoop om hierdie tegnologie in die nabye toekoms vir groter teleskope beskikbaar te stel.

Alhoewel dit nog in die prototipe stadium is, beoog StealthTransit om binne die volgende vyf tot sewe jaar 'n kommersieel lewensvatbare produk vir die wêreld se beste teleskope te hê.

Bronne:

