Skuil daar 'n negende planeet in ons sonnestelsel?

Intrige bewyse het na vore gekom vir die bestaan ​​van 'n negende planeet in ons sonnestelsel, volgens 'n studie wat in The Astronomical Journal gepubliseer is. Die referaat ondersoek die eienaardige wentelbane van voorwerpe in die verafgeleë Kuipergordel, 'n skyfvormige streek anderkant Neptunus wat die tuiste is van dwergplanete en talle Trans-Neptuniese voorwerpe (TNO's). Alhoewel daar vorige bewerings was oor die bestaan ​​van 'n negende planeet gebaseer op waarnemings van TNO's soos Sedna, bied hierdie nuwe navorsing 'n ander perspektief.

Die studie dui daarop dat Sedna se hoogs eksentrieke en verlengde wentelbaan, saam met die skuins bane van ander TNO's, verklaar kan word deur die teenwoordigheid van 'n Aarde-grootte planeet. Rekenaarsimulasies dui daarop dat hierdie hipotetiese planeet 1.5-3 keer die massa van die Aarde moet wees en 250-500 keer die afstand tussen die Aarde en die son moet wees. Sy wentelbaan sou ook met 30° na die vlak van die sonnestelsel skuins wees, 'n verskynsel waarna verwys word as die "Kuipergordelplaneet-scenario."

Die ontdekking van 'n Aarde-grootte planeet in die buitenste sonnestelsel sou diepgaande implikasies vir planetêre wetenskap hê. Dit sal 'n herevaluering van die definisie van 'n planeet vereis, wat moontlik 'n nuwe klas planete sal vestig. Verder sal teorieë oor sonnestelselvorming en planeetontwikkeling hersiening nodig hê.

Die teorie kan getoets word deur te soek na 'n groep TNO's op ongeveer 150 keer die afstand tussen die Aarde en die son. Die opsporing van sulke voorwerpe sou dien as bewys vir die bestaan ​​van die negende planeet. Selfs die ontdekking van 'n paar nuwe TNO's kan 'n rewolusie in ons begrip van die sonnestelsel se oorsprong verander.

Ten slotte, die moontlikheid van 'n negende planeet in ons sonnestelsel bied 'n opwindende weg vir verdere verkenning en herevaluering van ons kennis van die buitenste streke van ons hemelse buurt.

