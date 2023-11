Nuwe benadering: Chinese wetenskaplikes ontwikkel robotiese KI-chemikus om suurstof op Mars te onttrek

NASA se Perseverance-rover het onlangs geskiedenis gemaak deur suurstof suksesvol uit CO2 in Mars se atmosfeer te onttrek, maar Chinese wetenskaplikes volg 'n ander benadering om die suurstofvoorsiening-uitdaging aan te pak. In 'n baanbrekende referaat wat in Nature Synthesis gepubliseer is, ontwikkel navorsers van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China 'n outomatiese stelsel wat sonenergie gebruik om suurstof uit Marswater te produseer.

Terwyl elektrolise 'n algemene metode op Aarde is om suurstof uit water te onttrek deur 'n elektriese stroom daardeur te laat loop, stel Mars unieke uitdagings as gevolg van verskillende toestande. Die Chinese wetenskaplikes poog om katalisators in diens te neem om hierdie hindernis te oorkom. Die soektog na die toepaslike katalisators op Mars is egter geen geringe taak nie, met meer as drie miljoen potensiële opsies beskikbaar.

Om hierdie probleem aan te pak, het die navorsingspan 'n ten volle outomatiese, robotiese KI-stelsel ontwikkel wat in staat is om die hele proses sonder menslike ingryping uit te voer. Hierdie stelsel gebruik monsters van Mars-meteoriete as 'n grondstof vir die ontleding en sintese van potensiële katalisators, optimalisering en toetsing. Deur gebruik te maak van robotika en KI, het die navorsers die proses aansienlik bespoedig, wat mense na raming 2,000 XNUMX jaar sou neem om te voltooi met tradisionele proef-en-foutmetodes.

Die gebruik van robotchemie vir buiteaardse eksplorasie is nie nuut nie. Vorige navorsing het die sukses van outonome robotte getoon in die aanpak van komplekse chemiese ruimtes. In 'n noemenswaardige studie van 2020 het navorsers 'n mobiele robot gebruik om te soek na verbeterde fotokatalisators vir waterstofproduksie uit water.

In hierdie bewys van konsepstudie het die outomatiese stelsel 'n uitsonderlike katalisator gelewer wat uit verskeie metale bestaan ​​het. Die katalisator het doeltreffendheid getoon om die suurstofevolusie-reaksie te kataliseer en was in staat om teen die tipiese oppervlaktemperatuur op Mars te werk.

Hierdie deurbraak in geoutomatiseerde materiaalontdekking en sintese hou enorme potensiaal vir die toekoms van Mars-verkenning in. Die navorsers voorsien dat die gevestigde protokol en stelsel nie net die onttrekking van suurstof kan bevorder nie, maar ook die sintese van chemikalieë vir die besetting en verkenning van buiteaardse planete.

Algemene vrae (FAQ)

V: Hoe het NASA se Perseverance-rover suurstof van Mars onttrek?

A: NASA se Perseverance-rover het suurstof uit CO2 in Mars se atmosfeer onttrek deur 'n komplekse proses te gebruik.

V: Hoe benader Chinese wetenskaplikes die uitdaging om suurstof op Mars te ontgin?

A: Chinese wetenskaplikes ontwikkel 'n outomatiese stelsel wat sonenergie gebruik om suurstof uit Marswater te produseer, wat katalisators gebruik om die uitdagings van Marstoestande te oorkom.

V: Waarom is dit 'n groot uitdaging om die toepaslike katalisator op Mars te vind?

A: Mars bied meer as drie miljoen potensiële katalisatoropsies, wat dit onprakties maak vir mense om met die hand daardeur te soek weens die kommunikasievertraging tussen Mars en Aarde.