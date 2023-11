Nuwe insigte oor die lot van dwergsterrestelsels in die Melkweg

Onlangse bevindinge daag die lang bestaande idee uit dat dwergsterrestelsels rondom die Melkweg antieke satelliete is wat vir biljoene jare bestaan. ’n Baanbrekende studie wat data van ESA se Gaia-satelliet gebruik, dui daarop dat die meeste dwergsterrestelsels eintlik relatief gou vernietig kan word nadat hulle die Galaktiese stralekrans binnegekom het.

Tradisioneel is geglo dat die dwergsterrestelsels wat die Melkweg omring, aansienlike hoeveelhede donker materie bevat het, wat hulle beskerm teen die getykragte wat veroorsaak word deur ons sterrestelsel se gravitasiekrag. Hierdie aanname is gegrond op die waarneming van groot snelheidsverskille tussen die sterre binne hierdie dwergsterrestelsels, toegeskryf aan die invloed van donker materie.

Die jongste Gaia-data het egter 'n ander prentjie geskets. Sterrekundiges van die Parys-sterrewag—PSL, CNRS en die Leibniz Instituut vir Astrofisika Potsdam het ’n nuwe begrip van dwergsterrestelseldinamika ontrafel. Hulle het 'n korrelasie tussen baanenergie en toegang tot die stralekrans vasgestel, wat hulle in staat gestel het om die relatiewe ouderdomme van dwergsterrestelsels te bepaal. Interessant genoeg was dwergsterrestelsels met hoër orbitale energieë, wat meer onlangse aankomelinge suggereer, algemeen in vergelyking met dié met laer energieë.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol. Die oorvloed dwergsterrestelsels wat die stralekrans betrek het, dui daarop dat hulle buite die stralekrans ontstaan ​​het. Dit is bekend dat hierdie nabygeleë dwergsterrestelsels aansienlike hoeveelhede neutrale gas bevat, wat hulle uiteindelik verloor wanneer hulle met die warm gas wat in die Galaktiese stralekrans voorkom, bots. Hierdie gewelddadige interaksie veroorsaak skokke en onstuimigheid wat die dwergsterrestelsels fundamenteel transformeer.

Die transformasie van gasryke, rotasie-gedomineerde sterrestelsels na gasvrye stelsels lei tot 'n wanbalans tussen hul gravitasieversnelling en die snelhede van hul sterre. Gevolglik raak die dwergsterrestelsels uit ewewig, wat die vorige aannames oor hul stabiliteit uitdaag. Paradoksaal genoeg raak die rol van donker materie onseker. As donker materie reeds volop in die dwerge was, sou dit hul transformasie in sterrestelsels met lukrake sterbewegings verhoed het.

Hierdie bevindinge laat gedagteprikkelende vrae vir toekomstige navorsing ontstaan. Die afwesigheid van ewewig stel uitdagings in die skatting van die dinamiese massa en donker materie inhoud van Melkweg dwerge. Om die voorkoms van buite-ewewig-dwergsterrestelsels te verstaan, vereis boonop om alternatiewe modelle te ondersoek en waarnemings te bedink om tussen verskillende verklarings te onderskei.

Vrae:

Wat is 'n dwergsterrestelsel?

'n Dwergsterrestelsel is 'n klein tipe sterrestelsel wat minder sterre, gas en stof bevat in vergelyking met groter sterrestelsels soos die Melkweg. Hulle word algemeen in die omgewing van groter sterrestelsels aangetref.

Wat is donker materie?

Donker materie is 'n hipotetiese vorm van materie wat nie met lig of ander vorme van elektromagnetiese straling in wisselwerking tree nie. Daar word afgelei dat dit bestaan ​​op grond van die gravitasie-effekte daarvan op sigbare materie. Daar word geglo dat donker materie verantwoordelik is vir 'n beduidende deel van die totale massa in die heelal.

Hoe beïnvloed die teenwoordigheid van donker materie dwergsterrestelsels?

Tradisioneel is gedink dat donker materie 'n deurslaggewende rol speel in die stabilisering van dwergsterrestelsels, en beskerm hulle teen getykragte wat deur groter sterrestelsels veroorsaak word. Die ontdekking van dwergsterrestelsels wat nie in ewewig is nie, daag hierdie aanname egter uit en laat vrae ontstaan ​​oor die verhouding tussen donker materie en die dinamika van hierdie stelsels.