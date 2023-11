Ontsluit die potensiaal van kwasikristalle: DNA-gekodeerde nanopartikels skep nuwe moontlikhede

'n Baanbrekerstudie wat deur 'n span nano-ingenieurs gedoen is, het 'n merkwaardige prestasie op die gebied van nanowetenskap onthul. Deur die krag van DNS te benut, het hierdie wetenskaplikes suksesvol 'n kwasikristal gesintetiseer - 'n unieke vorm van kristalstruktuur met nie-herhalende patrone - uit nanopartikels. Hierdie deurbraak maak opwindende moontlikhede oop vir die ontwerp en ontwikkeling van gevorderde materiale en die nuutste nanotegnologie-toepassings.

Kwasikristalle onderskei hulself van gewone kristalle as gevolg van hul ingewikkelde patrone wat nie herhalende simmetrie het nie. Die uitsonderlike eienskappe wat deur kwasikristalle vertoon word, sluit in elektriese geleidingsvermoë sonder weerstand, unieke lig- en hitte-absorpsievermoëns, en oppervlaktes met buitengewone hardheid of gladheid. Tot op datum het die doelbewuste skepping van kolloïdale kwasikristalle 'n beduidende uitdaging gestel, maar hierdie studie stel DNS-gekodeerde nanopartikels vas as 'n belowende weg vir die produksie van hierdie komplekse strukture.

Die navorsingspan het hul pogings gefokus op bipiramidale vorms, wat bestaan ​​uit twee piramides wat by hul basisse saamgesmelt is. Deur gebruik te maak van die programmeerbaarheid van DNA, het die span spesifieke stringe gekodeer om die samestelling van deeltjies in 'n kwasikristalraamwerk te vergemaklik. Vorige studies deur Yein Lim en Sangmin Lee, doktorale studente in chemiese ingenieurswese aan die Universiteit van Michigan, het getoon dat wanneer bipiramides met verskillende sygetalle gebruik word, dekaëders—10-kant vyfhoekige bipiramides— 'n kwasikristal onder bepaalde omstandighede en verhoudings kan vorm.

Deur teoretiese modellering met eksperimentele tegnieke te kombineer, het die span 'n kwasikristal suksesvol gesintetiseer deur dekaëderdeeltjies te gebruik. Verifikasie van hul prestasie is verkry deur middel van elektronmikroskoopbeelding, wat die teenwoordigheid van die verwagte struktuur bevestig het. Wat hierdie spesifieke kwasikristal interessant maak, is die rangskikking van rosette in konsentriese sirkels, met 10-sydige vorms in die 2D-lae wat 12-voudige simmetrie vertoon en met gereelde tussenposes stapel. Anders as konvensionele aksiale kwasikristalle, vertoon hierdie nuwe kwasikristal 'n variasie in teëlpatrone van een laag na die volgende, wat 'n gevoel van beheerde chaos verleen wat die stabiliteit daarvan verhoog.

Hierdie belangrike mylpaal bevorder nie net ons begrip van nanoskaalstrukture nie, maar stel ook die verhoog vir die ontwikkeling van baanbrekende materiale en die verkenning van innoverende nanotegnologietoepassings. Soos navorsers voortgaan om die krag van DNS en ander nuwe benaderings te benut, word die potensiaal om die buitengewone eienskappe van kwasikristalle te ontsluit al hoe meer aanloklik.

vrae

Wat is kwasikristalle?

Kwasikristalle is 'n tipe kristalstruktuur wat gekenmerk word deur nie-herhalende patrone. Anders as gewone kristalle, vertoon hulle unieke eienskappe, insluitend weerstandvrye elektriese geleidingsvermoë en duidelike lig- en hitte-absorpsievermoë.

Hoe is die kwasikristal in hierdie studie geskep?

In hierdie studie het nano-ingenieurs DNA-gekodeerde nanopartikels gebruik om in 'n kwasikristalstruktuur te versamel. Deur die DNS-stringe te programmeer om mekaar te herken, is die deeltjies gerig om bymekaar te kom en die verlangde komplekse rangskikking te vorm.

Wat maak hierdie kwasikristal uniek?

Die gesintetiseerde kwasikristal vertoon konsentriese sirkels van rosette, wat bestaan ​​uit 10-sydige vorms met 12-voudige simmetrie. Anders as die meeste aksiale kwasikristalle, wissel die teëlpatroon van sy lae, wat 'n beheerde vlak van chaos insluit wat sy stabiliteit verbeter.

Watter implikasies het hierdie studie?

Die suksesvolle skepping van 'n kwasikristal met behulp van DNA-gekodeerde nanopartikels open nuwe weë vir die ontwerp van gevorderde nanoskaalstrukture en die ondersoek van innoverende toepassings in nanotegnologie en materiaalwetenskap. Hierdie deurbraak dra by tot ons begrip van kwasikristalle en baan die weg vir verdere baanbrekende navorsing in hierdie veld.