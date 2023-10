Kosmiese luguitbarsting en die geboorte van landbou in Sirië

’n Onlangse studie dui daarop dat landbou in Sirië moontlik ontstaan ​​het weens ’n rampspoedige gebeurtenis 12,800 XNUMX jaar gelede. Navorsers glo dat 'n gefragmenteerde komeet met die aarde se atmosfeer gebots het, wat 'n ontploffing en beduidende omgewingsveranderinge veroorsaak het. Die gevolge van hierdie gebeurtenis het jagter-versamelaars in die prehistoriese nedersetting Abu Hureyra gedwing om landboupraktyke as 'n manier van oorlewing aan te neem.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Science Open: Airbursts and Cratering Impacts, is deel van 'n groter ondersoek na die Younger Dryas Impact Hipothesis. Hierdie hipotese stel voor dat 'n kosmiese impak verantwoordelik was vir 'n skielike en abnormale afkoeling van die Aarde ongeveer 13,000 XNUMX jaar gelede.

Die navorsers voer aan dat die streek van Abu Hureyra 'n verskuiwing ervaar het van meer vogtige toestande na droërs na die kosmiese luguitbarsting. Hierdie verandering in klimaat het waarskynlik gelei tot 'n afname in plaaslike hulpbronne en het die inwoners aangespoor om landbou as 'n middel van voedsel te ontwikkel. Boerdery het hulle in staat gestel om hul eie kos te verbou en die gevolge van die omgewingsskommelinge wat deur die lugbars veroorsaak is, te versag.

Die ontdekking van bewyse wat hierdie hipotese ondersteun, is betekenisvol aangesien dit 'n nuwe perspektief op die oorsprong van landbou in die streek bied. Voorheen is algemeen geglo dat landbou slegs ontwikkel het as gevolg van doelbewuste menslike ingryping. Hierdie navorsing dui egter daarop dat 'n katastrofiese gebeurtenis dalk 'n deurslaggewende rol in die ontstaan ​​daarvan gespeel het.

Verdere studies is nodig om die impak van die kosmiese luguitbarsting op vroeë landboupraktyke ten volle te verstaan ​​en hoe dit die gang van die menslike beskawing gevorm het. Hierdie navorsing bied egter waardevolle insigte in die komplekse interaksies tussen kosmiese gebeure, omgewingsveranderinge en menslike aanpassing.

Bronne:

– Universiteit van Kalifornië – Santa Barbara

– Wetenskap oop: luguitbarstings en kraterimpakte