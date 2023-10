Presisiemetings op Alphatrap-eksperiment werp lig op magnetiese eienskappe van hoogs geïoniseerde tinatome

Wetenskaplikes by die Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg het presisiemetings op hul Alphatrap-eksperiment gedoen om die magnetiese eienskappe van elektrone wat aan hoogs geïoniseerde tinatome gebind is, te ondersoek. Hierdie eksperiment verskaf waardevolle insigte in die gedrag van deeltjies onder uiterste veldsterktes en dien as 'n beginpunt vir die soeke na nuwe fisika.

Die Alphatrap-eksperiment, gelei deur Sven Sturm, gebruik 'n Penning-val om gelaaide deeltjies in plek te hou deur elektromagnetiese velde te gebruik. Dit bevat ook 'n kryogeniese vakuumstelsel om 'n hoë-gehalte vakuum te skep wat nodig is vir die lang lewe van die metings. Die span het suksesvol waterstofagtige tinione vervaardig, wat net een elektron in hul dop het, en dit maande lank in die Alphatrap-ioonval gestoor.

Deur die magnetiese moment van hierdie waterstofagtige tinione presies te meet, het die navorsers ongekende akkuraatheid verkry. Hierdie prestasie is betekenisvol omdat dit bydra tot ons begrip van die gedrag van deeltjies in sterk velde, soos dié naby atoomkerne. Dit maak ook voorsiening vir die opsporing van potensiële afwykings van die bekende natuurwette of die teenwoordigheid van voorheen onbekende elementêre deeltjies.

Om waterstofagtige tinione te produseer, het die navorsers 'n elektronstraal-ioonval gebruik wat die Heidelberg-EBIT genoem word. Hierdie toestel genereer hoogs gelaaide ione deur 'n wolk tinione met hoë-energie elektrone te bombardeer, wat veroorsaak dat hulle hul gebonde elektrone geleidelik verloor. Die oorblywende ione met slegs een elektron word dan gefiltreer en in die Alphatrap-eksperiment ingevoer vir verdere ontleding.

Die resultate van hierdie studie, gepubliseer in Nature, demonstreer die vermoë om die magnetiese eienskappe van hoogs geïoniseerde atome met ongekende presisie te meet. Hierdie bevindinge dra by tot die voortdurende vooruitgang in kwantumelektrodinamika en baan die weg vir verdere ondersoeke na die fundamentele eienskappe van materie.

