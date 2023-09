Vormverskuiwende stamselle: 'n Sleutel om verouderingverwante afname in immuniteit om te keer

Navorsers het 'n molekule ontdek wat die potensiaal het om die ouderdomsverwante afname in immuunfunksie om te keer. Gepubliseer in Nature Aging, hierdie baanbrekende navorsing bring ons nader aan die verlenging van beide lewensduur en algemene gesondheid.

Die immuunstelsel verswak soos ons ouer word, wat ons meer vatbaar maak vir infeksies, siektes en gewasse. Die sleutel tot 'n goed funksionerende immuunstelsel lê in ons hematopoietiese stamselle (HSC's), wat verantwoordelik is vir die vervaardiging van alle soorte bloedselle. Stamselle het die vermoë om te differensieer in verskeie seltipes, wat hulle noodsaaklik maak vir immuunselproduksie.

Soos ons ouer word, verloor hematopoietiese stamselle egter hul vermoë om die nodige immuunselle te produseer en raak bevooroordeeld om een ​​lyn bloedselle bo ander te produseer. Boonop versamel verouderende stamselle 'n abnormale hoeveelheid mitochondria, wat hul metaboliese funksies benadeel. Hierdie faktore beperk immuunselproduksie en verswak die liggaam se verdediging teen gifstowwe en patogene.

Om hierdie afname aan te spreek, het navorsers gefokus op die herstel van mitochondriale gesondheid. Hulle het bevind dat urolitien A, 'n natuurlike verbinding wat bekend is om metaboliese fiksheid te verbeter, mitochondriale funksie kan herstel en bloedselproduksie kan verbeter. In 'n reeks eksperimente is hematopoietiese stamselle aan urolitien A blootgestel en dan oorgeplant in muise wat aan dodelike vlakke van bestraling blootgestel is. Hierdie muise het suksesvol herstel, aangesien urolitien A die vermoë van die ou stamselle om bloedselle te produseer herstel het.

In 'n afsonderlike eksperiment is ou muise 'n dieet gevoer wat met urolitien A verryk is, wat gelei het tot verbeterde hematopoietiese stamselprestasie en verbeterde produksie van immuunselle. Hierdie verjongde stamselle het veral gelei tot 'n verbeterde immuunrespons, wat die muise meer effektief gemaak het om virale infeksies te beveg.

Hierdie navorsing bevestig dat urolitien A hematopoietiese stamselle vernuwe en hul vermoë om alle soorte bloedselle te produseer, bewaar. As gevolg hiervan word immuunfunksie verbeter, en veerkragtigheid teen infeksies word verbeter. Alhoewel dit tyd kan neem vir hierdie bevindings om te vertaal in verbruikersgereed terapieë, kan die inkorporering van urolitien A-ryke voedsel soos frambose, okkerneute, amandels, aarbeie en granate in die dieet potensiële gesondheidsvoordele inhou.

Bronne:

– Natuurveroudering: (bronartikel)

– Sel: Urolithin A verjong hematopoëtiese stamselle om spierfunksie in bejaarde muise te verbeter

– ScienceDirect: hematopoëtiese stamsel-heterogeniteit: subtipes, funksionele eienskappe en terapeutiese implikasies