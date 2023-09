Wetenskaplikes ontdek geen wat die groei van wortelhare dryf

Navorsers aan die Washington State University het 'n geen genaamd 'BUZZ' geïdentifiseer wat 'n deurslaggewende rol speel in die groei van wortelhare in plante. Wortelhare, wat anders as ander plantseltipes ontwikkel, is belangrik vir voedingstofopname en waterabsorpsie. Die studie dui ook daarop dat die geen betrokke kan wees by hoe plante nitrate, 'n noodsaaklike bron van stikstof vir plantegroei, opspoor en benut.

Die ontwikkeling van wortelhare vind in twee stadiums plaas: sel-lot bepaling en groei. Epidermale selle kan óf tipiese epidermale selle word óf in wortelhaarselle differensieer. Tydens ontwikkeling vorm 'n bult op die tipies parenchimatiese epidermale sel, wat later deur puntgroei strek. Sodra die puntgroei 'n bestendige tempo bereik, hou die res van die epidermale sel op groei.

Die navorsers het bevind dat die BUZZ-geen beide die tempo van wortelgroei en laterale wortelinisiasie reguleer in reaksie op die konsentrasie van nitrate in die omliggende grond. Hulle het ontdek dat die geen op lae vlakke uitgedruk word en nog nooit voorheen gedokumenteer is nie, wat dit uitdagend maak om te vind. Om te verstaan ​​hoe plante nitraatopname en seine beheer, is egter noodsaaklik vir die verbetering van stikstofgebruiksdoeltreffendheid in die landbou en die algehele stikstofsiklus.

Die BUZZ-geen word opgedaag in reaksie op nitraat, ureum en ammoniak, wat wortels toelaat om stikstof in die grond op te spoor. Selfs wanneer die nitraatvoorraad volop is, lei verlies van die geen tot 'n wortel-fenotipe wat soek. Hierdie sensitiewe en streng gereguleerde reaksie dui op die betekenis van die BUZZ-geen in die plant se vermoë om nitraat doeltreffend te vind en te gebruik.

Die identifisering van die geen in 'n model grasspesie soos Brachypodium distachyon kan beduidende implikasies hê vir landbouprodukte soos koring, rys, mielies en gars. Hierdie gewasse is noodsaaklik vir wêreldwye voedselproduksie, en die verbetering van hul vermoë om nitraat te verkry en te gebruik kan 'n wesenlike impak hê.

Met die ontdekking van die BUZZ-geen en sy rol in wortelhaargroei en voedingstofopname, ondersoek wetenskaplikes nou hoe plante hierdie geen gebruik om nitraat- en wortelstelselontwikkeling te moduleer. Die bevindinge verskaf waardevolle insigte in die meganismes onderliggend aan plantgroei en hou potensiaal in vir die verbetering van landboupraktyke en volhoubaarheid.

