In teenstelling met die algemene opvatting, stel 'n fisikus wat voedselskrywer geword het, George Vekinis, voor dat sout nooit op 'n steak gesit moet word voordat dit gebraai word nie. Hy voer aan dat die osmotiese vermoë van sout te veel vog uit die vleis kan onttrek, wat 'n taai en oneetbare tekstuur tot gevolg het. Vekinis raai ook af om steak direk uit die yskas te kook, en bepleit 'n voor-mikrogolf-stap om die vleis te verhit voordat dit gebraai word.

Volgens Vekinis is die optimale manier om steak gaar te maak om dit vir een tot twee minute te mikrogolf, afhangend van die dikte, en dit dan vinnig op hoë hitte te braai. Die doel is om 'n effense reaksie op die oppervlak te verkry, terwyl verseker word dat die interne temperatuur minstens 55-60 grade Celsius bereik. Hierdie metode laat die steak sy sappigheid en geur behou.

Vekinis beklemtoon dat medium-rare die ideale vlak van gaarheid vir 'n steak is. Dit lei tot 'n effens rooi middel met 'n geskroeide en gaar buitekant. Alhoewel hy erken dat die byvoeging van 'n klein hoeveelheid olie by die pan, selfs met kleefvrye panne, 'n persoonlike voorkeur is, bepleit hy nie die gebruik van sout as 'n geurmiddel nie.

Hierdie onkonvensionele sienings daag die aanbevelings van baie bekende sjefs uit, soos Gordon Ramsay en Jamie Oliver, wat steaks ruimskoots met sout voor kook bevorder. Vekinis se perspektief bied 'n vars aanskouing op die wetenskap van kook steak, en sy insigte word gedetailleerd in sy onlangse boek, Physics in the Kitchen, wat delf na die wetenskaplike beginsels agter verskeie kosverskynsels.

