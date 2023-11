'n Revolusionêre benadering tot molekulêre simulasie: die bekendstelling van die FIREANN-model

By

Navorsers aan die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China (USTC) het 'n baanbrekende vooruitgang in molekulêre simulasie gemaak met die ontwikkeling van die universele veld-geïnduseerde rekursief ingebedde atoomneurale netwerk (FIREANN) model. Hierdie innoverende masjienleer (ML)-model vang die interaksies tussen eksterne velde en atomistiese stelsels akkuraat vas, wat die studie van komplekse chemiese, biologiese en materiële stelsels op mikroskopiese vlak 'n rewolusie bring.

Die sleutel tot atoomsimulasies lê daarin om hoë-dimensionele potensiële energie-oppervlaktes (PES'e) akkuraat voor te stel. Terwyl atomistiese ML-modelle wyd gebruik is in onlangse jare vir hierdie doel, is hulle beperk tot die beskrywing van geïsoleerde sisteme en versuim om die interaksies met eksterne velde te oorweeg wat die gedrag van die sisteem fundamenteel kan verander. Dit het die behoefte aan 'n nuwe ML-model veroorsaak wat spesifiek rekening hou met eksterne velde.

Prof. Jiang se navorsingspan het 'n "alles-in-een"-benadering bedink om hierdie uitdaging aan te spreek. Hulle het die eksterne veld as virtuele atome behandel en ingebedde atoomdigthede (EAD's) as beskrywers van die atoomomgewing gebruik. Deur die afleiding van veld-geïnduseerde EAD (FI-EAD), wat die veld-afhanklike orbitale en koördinaat-gebaseerde orbitale kombineer, het die span die aard van die interaksie tussen die eksterne veld en die atomistiese stelsel suksesvol vasgelê, wat gelei het tot die ontwikkeling van die FIREAN-model.

Waar tradisionele ML-modelle te kort skiet, blink die FIREANN-model uit. Dit korreleer die reaksie-eienskappe van die sisteem akkuraat met eksterne velde, soos dipoolmoment en polariseerbaarheid, met die ooreenstemmende veranderinge in potensiële energie. Hierdie deurbraak bied aan navorsers 'n uitsonderlike en doeltreffende hulpmiddel om spektroskopie en dinamika-simulasies van komplekse stelsels onder eksterne velde uit te voer.

Die span het uitgebreide dinamiese simulasies uitgevoer om die vermoëns van die FIREANN-model te verifieer. Veral, hulle het N-metielasetamied en vloeibare water suksesvol gesimuleer onder sterk eksterne elektriese velde, wat merkwaardige akkuraatheid en doeltreffendheid in hul resultate behaal het. Daarbenewens, vir periodieke stelsels, oorkom die FIREANN-model die inherente meervoudige-waarde-kwessie van polarisasie deur slegs met atoomkragdata te oefen.

Hierdie navorsing vul 'n kritieke gaping in die ML-modellandskap deur 'n akkurate voorstelling van eksterne velde te verskaf. Die toepassings daarvan strek tot velde wat chemie, biologie en materiaalwetenskap insluit, wat molekulêre simulasies aansienlik bevorder en deure na nuwe ontdekkings oopmaak.

FAQ

V: Wat is die FIREAN-model?

Die FIREANN (veldgeïnduseerde rekursief ingebedde atoom neurale netwerk) model is 'n revolusionêre masjienleermodel wat ontwikkel is deur prof. Jiang se navorsingspan by die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China. Dit vang die interaksies tussen eksterne velde en atomistiese stelsels akkuraat vas, wat molekulêre simulasies aansienlik bevorder.

V: Hoe verskil die FIREANN-model van ander ML-modelle?

Anders as die meeste ML-modelle wat slegs geïsoleerde stelsels beskryf, neem die FIREANN-model die interaksies tussen eksterne velde en die atomistiese stelsel in ag. Dit vang die aard van hierdie interaksie suksesvol vas deur die afleiding van veldgeïnduseerde ingebedde atoomdigthede (FI-EADs), wat akkurate simulasies van komplekse stelsels onder eksterne velde moontlik maak.

V: Wat is die toepassings van die FIREANN-model?

Die FIREANN-model het breë toepassings in chemie, biologie en materiaalwetenskap. Dit bied aan navorsers 'n akkurate en doeltreffende hulpmiddel om spektroskopie en dinamika-simulasies van komplekse stelsels onder eksterne velde uit te voer, en sodoende vordering in hierdie velde te fasiliteer.

V: Hoe is die vermoë van die FIREAN-model geverifieer?

Die vermoë van die FIREANN-model is geverifieer deur uitgebreide dinamiese simulasies. Die navorsingspan het simulasies van N-metielasetamied en vloeibare water onder sterk eksterne elektriese velde uitgevoer, wat hoë akkuraatheid en doeltreffendheid in hul resultate behaal het.

V: Hoe spreek die FIREAN-model die veelvuldige-waarde-kwessie van polarisasie in periodieke stelsels aan?

Vir periodieke stelsels oorkom die FIREANN-model die inherente meerwaarde-kwessie van polarisasie deur slegs met atoomkragdata te oefen. Hierdie innoverende benadering verseker akkurate simulasies selfs in periodieke stelsels.

Bron: phys.org