'n Verfynde kaart van Zealandia geopenbaar deur uitgebaggerde rotsmonsters

’n Span geoloë en seismoloë het ’n meer akkurate kaart van Zealandia, ’n onderwaterkontinent, geskep met behulp van data verkry uit gebaggerde rotsmonsters. Zealandia, wat ongeveer 94% onder die see gedompel is, word nie so goed bestudeer soos ander vastelande nie, wat lei tot inkonsekwenthede in sy bekende vorm en struktuur.

Die navorsers het bestaande kaarte van Zealandia verfyn deur versamelings van rotse en sedimentmonsters wat van die seebodem verkry is, te bestudeer. Hierdie monsters is verkry deur boorterreine en die kus van nabygeleë eilande. Die span het toe seismiese data ontleed om 'n gedetailleerde kaart van Zealandia te skep.

'n Sleutelbevinding van die studie is die identifikasie van geologiese patrone in Wes-Antarktika, wat die teenwoordigheid van 'n subduksiesone naby die Campbell-plato aan die weskus van Nieu-Seeland voorstel. Geen magnetiese anomalieë is egter in hierdie gebied gevind nie, wat die teorie van 'n slaanglip in die Campbell-fout uitdaag.

In plaas daarvan stel die navorsers voor dat die strek van Gondwana, die superkontinent waarvan Zealandia eens deel was, gelei het tot die Campbell Magnetiese Anomalie System. Hierdie strek het uiteindelik tot 'n breuk gelei, wat die seebodem geskep het wat die onderste dele van Zealandia vorm.

Die nuut verfynde kaart van Zealandia beklemtoon nie net die ligging van die magmatiese boog-as nie, maar identifiseer ook ander belangrike geologiese kenmerke. Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte in die vorming en struktuur van Zealandia, wat bydra tot 'n beter begrip van sy geologiese geskiedenis.

Verdere studies en ontleding sal voortgaan om meer besonderhede oor Zealandia en die betekenis daarvan in die Aarde se geologiese evolusie te ontbloot.

Bronne: Tectonics, Nick Mortimer et al, DOI: 10.1029/2023TC007961