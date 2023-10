Nuwe teorie voorgestel om lensvorming in Abell 3827 Galaxy Cluster te verduidelik

’n Nuwe teorie is deur ’n span astrofisici voorgestel om die unieke lensverskynsel wat in die Abell 3827-sterrestelselswerm waargeneem is, te verduidelik. Die navorsers, Joyce Lin, Richard Griffiths en Jenny Wagner, stel voor dat die lenseienskappe van die groep beter verstaan ​​kan word deur die driedimensionele kenmerke daarvan in ag te neem.

Abell 3827 is 'n sterrestelselswerm wat ongeveer 1.3 miljard ligjare van die aarde af geleë is. Vorige studies het aangedui dat die sigbare deel van die tros slegs 10% van sy massa uitmaak, met die oorblywende massa wat vermoedelik donker materie is. Die rangskikking van die sterrestelsels in die groep het gravitasielens tot gevolg, wat 'n gloeiende blou ring om sy kante skep.

Die aantal beelde wat gesien word wanneer Abell 3827 waargeneem word, was 'n onderwerp van debat onder sterrekundiges, met skattings wat wissel van vier tot agt. Die vervorming van lig wat deur die sterre in die sterrestelsels uitgestraal word, veroorsaak deur onsigbare donker materie en waarskynlik verband hou met rotasie, maak dit moeilik om die presiese aantal beelde te bepaal.

Die nuwe teorie wat deur die navorsingspan voorgestel is, dui daarop dat die lensing in Abell 3827 nie dun en plat is soos voorheen gedink nie, maar 'n driedimensionele morfologie het. Die tros se lensing word vergelyk met die vorm van 'n wafel, met verskillende diktes in verskillende dele. Hierdie eienskap kan verklaar waarom die tros in sommige gebiede meer uitgerek lyk as in ander.

Vir hierdie teorie om geldig te wees, moet die sterrestelsels in die swerm op verskillende afstande van die Aarde af wees. Die navorsers glo dat drie uit die vier groot sterrestelsels in Abell 3827 ongeveer ewe ver is, terwyl die vierde effens nader is.

Hierdie nuwe teorie dra by tot ons begrip van donker materie en verskaf insigte in die lenseienskappe van sterrestelselswerms. Verdere navorsing en waarnemings sal nodig wees om hierdie bevindinge te bevestig en te verfyn.

Bron: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800