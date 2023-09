Om vulkaniese aktiwiteit op Venus raak te sien is van kardinale belang vir komende sendings, nuwe navorsingsprogramme

Onlangse navorsing wat deur Ian Flynn en sy span aan die Universiteit van Pittsburgh gedoen is, werp lig op hoe lawavloei op Venus kan voorkom. Die studie, gepubliseer in die Journal of Geophysical Research: Planets, het ten doel om die komende sendings na Venus deur NASA en die Europese Ruimte-agentskap in te lig. Hierdie missies is ingestel om die planeet te ondersoek vir tekens van nuwe lawavloei, wat kan dui op onlangse vulkaniese uitbarstings.

Om vulkanisme op Venus te verstaan ​​is van kardinale belang vir planetêre wetenskaplikes vanweë die potensiële impak daarvan op die planeet se oppervlak en atmosfeer. Met die drie komende missies wat toegewy is aan die identifisering van onlangse uitbarstings, hoop wetenskaplikes om waardevolle insig in die Aarde se tweelingplaneet te kry.

Om vulkanisme op Venus te bestudeer is egter geen maklike taak nie. Die uiterste toestande op die planeet stel uitdagings in die opsporing en bestudering van lawastrome. Venus se hoë temperatuur van ongeveer 850 grade Fahrenheit en sy strawwe atmosferiese toestande maak dit moeilik vir wentelende sondes om aktiewe vulkaniese aktiwiteit te identifiseer.

Om hierdie uitdagings te oorkom, het Flynn se span 'n model ontwikkel wat die omgewingstoestande op Venus kan herhaal. Deur 'n model wat op Aarde gebruik word, te verander, het die navorsers swaartekrag, temperatuur en atmosferiese toestande aangepas om by dié op Venus te pas. Hulle bevindinge het aan die lig gebring dat lawastrome op Venus ongeveer 75% verder as op aarde sou beweeg, wat beteken dat aktiewe lawastrome opgespoor en bestudeer kon word.

Flynn se werk is veral belangrik vir die komende EnVision-sending, 'n samewerking tussen NASA en die Europese Ruimte-agentskap. Geskeduleer vir bekendstelling in die vroeë 2030's, beoog EnVision om Venus in diepte te verken. Deur met die sending se wetenskapspan saam te werk, dra Flynn by tot die kalibrering van die sending se instrumente om tekens van vulkanisme op Venus akkuraat op te spoor.

Deur te verstaan ​​hoe lawavloei op Venus optree, kan wetenskaplikes die vermoëns van toekomstige missies verbeter en verseker dat bewyse van vulkaniese aktiwiteit nie oor die hoof gesien word nie. Die navorsing wat deur Flynn en sy span gedoen is, sal 'n belangrike rol speel om die weg te baan vir 'n beter begrip van Venus se vulkaniese aktiwiteit.

