Sterrekundiges wek kommer oor BlueWalker3-satelliet en toekomstige konstellasies

Sterrekundiges waarsku oor die potensiële steuring wat veroorsaak word deur die BlueWalker3-satelliet en soortgelyke satelliete in 'n lae-aarde-baan. Die satelliet, wat deur AST SpaceMobile ontwikkel is, het een van die helderste voorwerpe in die lug geword, wat selfs sommige van die stralendste sterre in die Melkweg oortref het. AST SpaceMobile beoog om 'n netwerk van orbitale seltorings te skep om wêreldwye breëbandkonneksie te verskaf.

Reeds bekommerd oor satelliet-megakonstellasies soos SpaceX se Starlink, wat kan inmeng met astronomiese waarnemings as gevolg van hul blink oppervlaktes, is sterrekundiges bekommerd oor die ontplooiing van BlueWalker3 en die implikasies daarvan vir toekomstige konstellasies. Die BlueWalker3-satelliet is 'n voorloper van AST SpaceMobile se BlueBird-satelliete, wat selfs groter en helderder as die Starlink-satelliete is.

Daar word tans 18 konstellasies wêreldwyd beplan, met 'n totaal van 'n halfmiljoen satelliete wat na verwagting gelanseer sal word, wat 'n honderdvoudige toename verteenwoordig in vergelyking met die huidige aantal satelliete. Die verspreiding van hierdie satelliete het kommer onder sterrekykers laat ontstaan, aangesien hulle helder roetes en omringende gloede skep wat astronomiese navorsing kan belemmer en dowwe hemelvoorwerpe kan belemmer.

Die onlangse studie oor die uitwerking van die BlueWalker3-satelliet het waarnemings van amateur- en professionele sterrekundiges regoor die wêreld saamgestel. Dit het aan die lig gebring dat BlueWalker3 so helder soos twee van die ligste sterre in die lug is. Die studie beklemtoon die globale aard van die probleem, met 'n impak wat oral in die wêreld gesien kan word.

In reaksie op kommer het AST SpaceMobile gesê dat hy saam met sterrekundiges werk om ontwrigtings te verminder en beklemtoon dat hul konstellasie uit ongeveer 90 satelliete sal bestaan, vergeleke met die tienduisende wat deur ander maatskappye beplan is. Die BlueBird-satelliete is egter baie groter en helderder as bestaande satelliete, wat dit 'n groot bekommernis vir sterrekundiges maak.

Tans is daar geen regulasies in plek om die lansering van helder en lywige satellietkonstellasies te voorkom nie. Wetenskaplikes, voorstanders van donker lug en groepe vir inheemse regte pleit vir regulasies om astronomiese waarnemings te beskerm en die naghemel te bewaar. Terwyl pogings aangewend word om die helderheid van satelliete te versag, bly die tempo van satellietlanserings vinnig.

Bronne:

– Beeldbron: Marco Langbroek/Delft Tegniese Universiteit

– Bronartikel: [The New York Times] (geen URL verskaf nie)