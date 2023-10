Volgende-generasie Sterrewagte en opgegradeerde fasiliteite om eksoplanetnavorsing te bevorder

Eksoplanetstudies het die afgelope jare aansienlike vordering gemaak, met duisende bevestigde eksoplanete en talle kandidate wat op bevestiging wag. Namate navorsers hul fokus van opsporing na karakterisering verskuif, neem die soektog na potensiële tekens van lewe en biosignatures toe. Hierdie verskuiwing in fokus sal na verwagting verder versnel word deur die volgende generasie sterrewagte en opgegradeerde fasiliteite.

NASA se James Webb-ruimteteleskoop, Nancy Grace Romeinse ruimteteleskoop en die ESA se PLANetary Transits and Oscillations of stars (PLATO)-sending sal na verwagting groot deurbrake in eksoplaneetnavorsing bring. Daarbenewens sal grondgebaseerde sterrewagte soos die Extremely Large Telescope (ELT), die Giant Magellan Telescope (GMT) en die Thirty Meter Telescope (TMT) belangrike rolle speel in die karakterisering van eksoplanete.

In 'n onlangse referaat het 'n internasionale span sterrekundiges die potensiaal van die opgradering van bestaande sterrewagte vir eksoplaneetnavorsing ondersoek. Hulle het die eerste ligresultate van die hoë-resolusiebeelding en spektroskopie van eksoplanete (HiRISE)-instrument aangebied wat op die Europese Suidelike Sterrewag se Very Large Telescope (VLT) geïnstalleer is.

Direkte beeldvorming, 'n toenemend gebruikte metode om eksoplanete te bestudeer, stel sterrekundiges in staat om planete op te spoor deur die lig wat van hul atmosfeer en oppervlaktes weerkaats word, af te beeld. Hierdie metode maak dit moontlik om gereflekteerde lig te ondersoek deur spektrometers te gebruik om die chemiese samestelling van eksoplaneetatmosfeer te bepaal.

Die HiRISE-instrument op die VLT is ontwerp om ekstrasonreuse-planete (EGP's) in die infrarooi H-band te karakteriseer. Dit kombineer die SPHERE-beeldvormer en die opgegradeerde CRIRES-spektrograaf deur enkelmodus optiese vesels te gebruik. Met 'n resolusie van 100,000 XNUMX bied HiRISE baie meer gedetailleerde spektrale karakterisering en maak dit metings van dinamiese parameters soos baanspoed en rotasie moontlik.

Hierdie opgegradeerde instrument verbeter die VLT se beeldvermoëns, wat verbeterde astrometrie, tydstabiliteit, optiese aberrasies en transmissie moontlik maak. Saam met atmosferiese karakterisering, sal hierdie metings help in die ondersoek van EGP-vorming, samestelling en evolusie.

Ten slotte, beide die volgende generasie-sterrewagte en opgegradeerde fasiliteite is gereed om eksoplaneetnavorsing te revolusioneer deur gedetailleerde karakterisering en ondersoek van hierdie verre wêrelde moontlik te maak.

Bronne:

– Dr Arthur Vigan, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

– Europese Suidelike Sterrewag (ESO)