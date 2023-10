’n Onlangse studie wat hoëkraglasers gebruik het, het die bestaan ​​van ’n voorheen onbekende fase van water, genaamd Ice XIX, in die ysreuse Uranus en Neptunus aan die lig gebring. Hierdie gasreuse, wat groot hoeveelhede water bevat, het uiterste druk wat 2 miljoen keer groter is as die aarde se atmosfeer en temperature vergelykbaar met die oppervlak van die Son.

Die ontdekking van Ice XIX verskaf deurslaggewende insigte in die struktuur en samestelling van hierdie planete. Die komplekse magnetiese velde wat in Uranus en Neptunus waargeneem word, word vermoedelik gegenereer deur superioniese toestande van waterys onder hierdie uiterste toestande. Die bestudering van die ysstruktuur was egter uitdagend as gevolg van die uiterste druk en temperature betrokke.

Wetenskaplikes het hul navorsing uitgevoer met behulp van die Matter at Extreme Conditions-instrument by die Linac Coherent Light Source, 'n ultravinnige X-straalvrye elektronlaser. Deur die uiterste toestande wat in die binneland van Uranus en Neptunus gevind is, te reproduseer, kon hulle die vorming van Ys XIX waarneem. Hierdie nuwe hoëdruk-ysfase het 'n liggaamsgesentreerde kubieke roosterstruktuur en vorm teen 200 GPa (2 miljoen atmosfeer) en 5,000 8,500 K (XNUMX XNUMX grade Fahrenheit).

Een van die beduidende implikasies van hierdie ontdekking is dat die BCC-struktuur van Ice XIX verhoogde elektriese geleidingsvermoë diep binne die ysreuse moontlik maak. Hierdie bevinding dui daarop dat die binnekant van hierdie planete meer geleidend kan wees as wat voorheen gedink is, wat moontlik die multipolêre magnetiese velde wat deur die Voyager II-ruimtetuig gemeet is, verklaar.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op die unieke eienskappe van water onder uiterste toestande en verskaf waardevolle insigte in die geheimsinnige ysreuse van ons sonnestelsel.

