Die ALICE-eksperiment meet die leeftyd van hipertritone met presisie

'n Onlangse studie wat deur die ALICE-samewerking by CERN se Large Hadron Collider (LHC) gedoen is, het die leeftyd van 'n hipertriton, 'n tritiumkern met 'n vervangde neutron, met merkwaardige akkuraatheid gemeet. Hipertritone is 'n tipe hipernukleus wat 'n Lambda-hiperon bevat en sedert hul ontdekking in die 1950's die fokus van uitgebreide navorsing was.

Die ALICE-samewerking, 'n navorsingsgroep wat kernbotsings bestudeer, het die LHC gebruik om data in te samel oor hipertritone en antihipertritone wat in (anti)3He en 'n gelaaide pion verval gedurende 2018. Deur gevorderde berekeningstegnieke te gebruik, kon die navorsers die data ontleed en meet die hipertritonleeftyd en die skeidingsenergie van die Lambda-deeltjie.

Hierdie presiese metings is noodsaaklik om die eienskappe van hipertritone te verstaan ​​en ons begrip van Λ-nukleon-interaksies te verfyn, wat 'n rol speel in neutronster-eienskappe. Daarbenewens bied die metings insig in die struktuur van hipertritone, spesifiek hul vlak van binding.

Die resultate van hierdie studie stem ooreen met 'n losgebonde hipertriton, wat help om hiperon-nukleon-interaksiemodelle te beperk. Die ALICE-samewerking se metings voeg waardevolle inligting by tot die veld van hipernukleêre fisika en baan die weg vir verdere verkenning van hierdie unieke kernkomplekse.

Bronne:

- Physical Review Letters: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.126.182301