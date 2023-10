'n Nuwe basiese smaak: die tong se reaksie op ammoniumchloried

Wetenskaplikes van die USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences het 'n potensiële sesde basiese smaak ontdek. In 'n studie wat in Nature Communications gepubliseer is, het navorsers bevind dat die tong reageer op ammoniumchloried, 'n komponent wat in sommige lekkergoed voorkom, deur dieselfde proteïenreseptor wat suur smaak aandui. Die proteïenreseptor, bekend as OTOP1, is verantwoordelik vir die opsporing van suur smaak deur waterstofioonkanale. Die studie het egter aan die lig gebring dat OTOP1 ook veral op ammoniumchloried reageer.

Die span het eksperimente uitgevoer met menslike selle en verskeie dierspesies en gevind dat die vermoë om ammonium op te spoor deur die OTOP1-kanaal oor spesies heen bewaar word. Spesifiek, muise met 'n funksionele OTOP1-proteïen het water wat ammoniumchloried bevat vermy, terwyl dié sonder die proteïen nie 'n gedragsreaksie getoon het nie. Dit dui daarop dat die vermoë om ammonium op te spoor moontlik ontwikkel het as 'n smaakmeganisme om inname van skadelike of onsmaaklike stowwe te vermy.

Die studie werp nuwe lig op ons begrip van smaak en die evolusionêre betekenis daarvan. Dit bevestig die bestaan ​​van 'n sesde basiese smaak en beklemtoon die potensiële belangrikheid van smaakmeganismes in oorlewing. Ammoniumchloried, wat in afvalprodukte en sekere biologiese stowwe voorkom, is ietwat giftig, wat dit voordelig maak vir organismes om dit te kan opspoor en vermy.

Terwyl die navorsing in sy vroeë stadiums is, open hierdie ontdekking nuwe weë van studie op die gebied van smaakpersepsie. Verdere navorsing is nodig om die omvang van spesieverskille in sensitiwiteit vir ammonium en die ekologiese betekenis van hierdie variasies te verstaan.

Bronne:

– USC (Universiteit van Suid-Kalifornië)