'n Nuwe chemiese hulpmiddel om die dubbele aard van formaldehied te ondersoek

Die Universiteit van Leicester het 'n nuwe biblioteek van verbindings ontwikkel wat daarop gemik is om die veelsydige aard van formaldehied te openbaar. Formaldehied is 'n chemikalie wat bekend is dat dit kankerverwekkend en giftig is in hoë dosisse, maar dit word ook geglo dat dit 'n belangrike rol in ons biologie speel. Die verbindings, uiteengesit in 'n studie gepubliseer in die tydskrif Chemical Science, stel wetenskaplikes in staat om formaldehied meer effektief te bestudeer, aangesien dit te vlugtig en reaktief bewys is om met gemak te bestudeer.

Formaldehied is teenwoordig in alle lewende dinge en het verskeie gebruike, soos 'n gom en 'n steriliseermiddel. Dit kom natuurlik voor en word binne ons eie selle geproduseer. Ten spyte van die potensiële toksisiteit daarvan, is daar toenemende bewyse dat formaldehied 'n deurslaggewende rol in ons biologie speel. Om die giftige en karsinogene eienskappe daarvan te verstaan, kan wetenskaplikes help om maniere te vind om die gevolge daarvan te voorkom of te behandel.

Om die impak van formaldehied op selle te ondersoek, het die Universiteit van Leicester, in samewerking met die Universiteit van Oxford, 'n nuwe biblioteek van verbindings ontwikkel wat ontwerp is om formaldehied op 'n beheerde wyse vry te stel. Geïnspireer deur verbindings wat in die skoonheidsmiddelsbedryf gebruik word wat stadig lae vlakke van formaldehied vrystel, maak hierdie verbindings voorsiening vir 'n meer presiese meting van formaldehied se effekte.

Dr Richard Hopkinson van die Universiteit van Leicester Instituut vir Strukturele en Chemiese Biologie verduidelik dat die uitdaging lê in die lewering van formaldehied op 'n kwantifiseerbare en beheerbare wyse as gevolg van die hoë reaktiwiteit en wisselvalligheid daarvan. Hierdie nuwe chemiese hulpmiddel bied 'n oplossing vir hierdie probleem.

Formaldehied is gekoppel aan verskeie soorte kanker, veral neus- en keelkanker wat deur inaseming veroorsaak word. Opkomende bewyse dui egter ook daarop dat formaldehied 'n rol in ons metabolisme speel en 'n belangrike voedingstof eerder as net 'n gifstof kan wees. Deur die presiese funksies van formaldehied in selle te ontrafel, hoop navorsers om belangrike vrae oor die rol daarvan in siektes te beantwoord.

Verdere navorsing en ondersoek sal nodig wees om die dubbele aard van formaldehied en die implikasies daarvan vir menslike gesondheid ten volle te verstaan. Die nuwe chemiese verbindings wat deur die Universiteit van Leicester ontwikkel is, bied 'n waardevolle hulpmiddel om hierdie komplekse chemiese stof te bestudeer.

Bron: Universiteit van Leicester – Chemiese Wetenskap (DOI: 10.1039/D3SC02867D)