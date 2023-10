Nuwe KI-instrument bespeur en klassifiseer supernovas met outomatisering

By

’n Nuwe, ten volle outomatiese kunsmatige intelligensie (KI) instrument genaamd die Bright Transient Survey Bot (BTSbot) het sy eerste supernova suksesvol opgespoor, geïdentifiseer en geklassifiseer. Ontwikkel deur 'n internasionale samewerking gelei deur die Noordwes-Universiteit, het BTSbot die potensiaal om die ontleding en klassifikasieproses van supernovas aansienlik te versnel deur menslike foute uit te skakel.

Die huidige praktyk behels dat mense saam met robotstelsels werk om supernovas op te spoor en te ontleed. Die BTSbot-span het beraam dat mense die afgelope ses jaar ongeveer 2,200 XNUMX uur spandeer het om supernova-kandidate visueel te inspekteer en te klassifiseer. Deur die proses te outomatiseer, maak BTSbot waardevolle tyd vry vir navorsers om op ander take te fokus en die tempo van ontdekking te versnel.

Die robotte en KI-algoritmes van die BTSbot-stelsel het waargeneem, geïdentifiseer en met 'n ander teleskoop gekommunikeer om die ontdekking van 'n supernova te bevestig, wat 'n belangrike mylpaal merk. Die volgende stap is om die modelle te verfyn, sodat die robotte spesifieke subtipes sterontploffings kan isoleer. Die verwydering van mense uit die lus bied meer tyd vir die navorsingspan om hul waarnemings te ontleed en nuwe hipoteses te ontwikkel.

Om die KI-instrument te ontwikkel, het die span 'n masjienleeralgoritme opgelei deur meer as 1.4 miljoen historiese beelde van byna 16,000 XNUMX bronne te gebruik, insluitend bevestigde supernovas en ander astronomiese verskynsels. Die BTSbot is toe op die proef gestel met 'n onlangs ontdekte supernova-kandidaat, wat dit suksesvol geïdentifiseer en geverifieer het. Sodra die kandidaat vasgestel is om 'n Tipe Ia-supernova te wees, het die outomatiese stelsel die ontdekking met die astronomiese gemeenskap gedeel.

Hierdie deurbraak in die outomatisering van die opsporing en klassifikasie van supernovas het die potensiaal om die veld van sterrekunde te revolusioneer deur die tempo van ontdekking en analise vinnig te versnel. Deur gebruik te maak van KI-tegnologie, kan navorsers fokus op die interpretasie van die data en die ontwikkeling van nuwe teorieë oor die oorsprong van hierdie kosmiese ontploffings.

Bronne: Noordwes-Universiteit

Definisies:

Supernova: 'n Supernova is 'n kragtige ontploffing wat aan die einde van die lewensiklus van 'n massiewe ster plaasvind, wat lei tot die vrystelling van 'n enorme hoeveelheid energie.

Outomatisering: Die gebruik van masjiene of sagteware om take uit te voer sonder menslike ingryping.

Masjienleer: 'n Subset van kunsmatige intelligensie wat stelsels in staat stel om uit data te leer en hul werkverrigting te verbeter sonder om eksplisiet geprogrammeer te word.