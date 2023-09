NASA se Parker-sonsonde neem ongelooflike beeldmateriaal van 'n massiewe koronale massa-uitwerping vas

NASA se Parker Solar Probe het onlangs 'n asemrowende gebeurtenis gedokumenteer toe dit deur 'n kolossale Coronal Mass Ejection (CME) gevlieg het. Die ruimtetuig, gebou en bestuur deur die Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, het die hele verskynsel op kamera vasgevang en wetenskaplikes van ongekende visuele data voorsien om hierdie kragtige songebeurtenisse verder te bestudeer.

'n Koronale massa-uitwerping is 'n gewelddadige vrystelling van plasma en magnetiese veld vanaf die Son se korona, die buitenste laag van die sonatmosfeer. Hierdie uitbarstings kan oor miljoene kilometers strek en teen snelhede tot etlike miljoene kilometers per uur beweeg. Wanneer 'n CME met die aarde se magnetosfeer in wisselwerking tree, kan dit geomagnetiese storms veroorsaak en satellietkommunikasie, kragnetwerke ontwrig en selfs potensiële risiko's vir ruimtevaarders in die buitenste ruimte inhou.

Die beeldmateriaal wat deur die Parker Solar Probe verkry is, bied 'n unieke perspektief van 'n CME deur die verskynsel van nader en persoonlik te raak. Deur die beeldmateriaal te ontleed, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te kry in die fisika agter CME's en hul uitwerking op ruimteweer.

Hierdie mylpaalprestasie is die resultaat van die Parker-sonsonde se missie om die Son se korona te bestudeer en sy gedrag te verstaan. Met sy innoverende reeks instrumente en die ruimtetuig se vermoë om uiterste temperature en bestraling te weerstaan, poog die sending om data in te samel wat ons begrip van die Son en sy invloed op die sonnestelsel sal rewolusie.

NASA se Parker Solar Probe gaan voort om sy baanbrekende missie uit te voer, die geheime van die Son te ontsluit en ons begrip van die heelal te verlig.

Definisies:

– Coronal Mass Ejection (CME): 'n gewelddadige vrystelling van plasma en magnetiese veld vanaf die Son se korona.

– Magnetosfeer: die gebied rondom 'n planeet waar sy magnetiese veld in wisselwerking met die sonwind is.

– Sonkorona: die buitenste laag van die Son se atmosfeer, sigbaar tydens 'n totale sonsverduistering.

Bron: Johns Hopkins Toegepaste Fisika Laboratorium