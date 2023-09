NASA-kapsule wat asteroïdemonsters dra, land in Utah-woestyn, Queensland Wetenskaplikes versamel data

Nege Queensland-wetenskaplikes sal 'n belangrike rol speel in die bestudering van 'n NASA-kapsule wat monsters bevat van 'n 4.5 miljard jaar oue asteroïde, wat in die Utah-woestyn gaan neerstort. Die kapsule, deel van NASA se OSIRIS-REx-sending, bevat ongeveer 250 gram rots wat in 2020 van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel is. Dit is die eerste keer dat die Verenigde State 'n monster van 'n asteroïde versamel het, met Japan wat voorheen soortgelyke missies in 2018 en 2010. Die versamelde monster sal waardevolle insigte oor die vorming van die Aarde en die sonnestelsel verskaf.

Die Queensland-wetenskaplikes sal data van die kapsule se afkoms insamel terwyl dit weer die Aarde se atmosfeer binnegaan teen 'n spoed van 12 kilometer per sekonde en 'n oppervlaktemperatuur van tot 3,000 XNUMX grade Celsius bereik. Hierdie data sal deurslaggewend wees om die ontwerp van toekomstige ruimtetuie te verbeter, met die fokus op die vermindering van die gewig van die kapsules. Die wetenskaplikes spreek opgewondenheid en senuweeagtigheid oor die sending uit, aangesien dit verskeie uitdagings bied, soos 'n daglig-herbetreding.

Ingenieur Jeremy Moran, een van die wetenskaplikes wat betrokke was by die dop van die kapsule, beskryf dit as 'n droom wat waar geword het om saam met NASA te werk. Hy glo dat die vaslegging van werklike data uit die herbetredingsproses noodsaaklik is, aangesien sulke missies net een keer in 'n dekade plaasvind. Die Queensland-wetenskaplikes sal wetenskaplike toerusting aan boord van die vliegtuie bedryf en waardevolle data van die kapsule se afkoms vaslê.

Benewens die Queensland-wetenskaplikes, sal navorsers van verskeie organisasies, insluitend die Japanse Lugvaartverkenningsagentskap, die Universiteit van Stuttgart en die Universiteit van Queensland, ook aan die sending deelneem. Hierdie samewerkingspoging het ten doel om ons begrip van die sonnestelsel te bevorder en ruimtetuigontwerp te bevorder.

