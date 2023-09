Ruimtevaarder Frank Rubio breek rekord vir langste ruimtereis deur 'n Amerikaner

Ruimtevaarder Frank Rubio, 'n boorling van Miami, gaan 'n groot mylpaal bereik deur die Amerikaanse ruimtevaarder te word met die langste ruimtereis in die geskiedenis. Nadat hy in 2019 aan die NASA-ruimtevaarderprogram gegradueer het, het Rubio sy eerste ruimtereis op 21 September 2022 aangepak. Vanaf Donderdag sal hy 'n merkwaardige 371 dae in die ruimte deurgebring het, wat die vorige rekord van 355 dae wat Mark Vande Hei gehou het, oortref het. . Rubio se ekspedisie was 'n mengsel van uitdagings en belonings, met emosionele oomblikke en groot professionele prestasies.

In 'n onderhoud van die Internasionale Ruimtestasie het Rubio sy dankbaarheid uitgespreek oor die verteenwoordiging van sy kantoor en span in hierdie monumentale sending. Hy het die moeilikheid van die reis erken, maar ook die vervulling en eer wat dit aan hom gebring het beklemtoon. Rubio se oorspronklike verwagting was vir 'n sending van ses maande, maar weens 'n koelmiddellek in die ruimtetuig waaraan hy was, het 'n normale terugkeer na die aarde onmoontlik geword. Gevolglik het die Russiese ruimte-agentskap 'n onbemande ruimtetuig gestuur om Rubio en die twee ruimtevaarders met wie hy die ruimtestasie deel, te gaan haal.

Deur die hele sending het Rubio verskeie hanteringsmeganismes gebruik, insluitend om positief te bly, verbind te bly met geliefdes by die huis, en staatmaak op die ondersteuning van sy span. Ten spyte van die uitdagings wat in die gesig gestaar word, glo Rubio dat sodra jy jou tot 'n missie verbind en die intense twee jaar van opleiding ondergaan, 'n gevoel van plig en verantwoordelikheid oorneem.

Voordat hy 'n ruimtevaarder geword het, het Rubio as 'n luitenant-kolonel in die Amerikaanse weermag gedien en waardevolle ondervinding as 'n gevegsoldaat en vlieënier opgedoen. Daarbenewens het hy 'n doktorsgraad in medisyne en is gesertifiseer as 'n huisdokter en vliegchirurg.

Met die vooruitsig op sy terugkeer na die aarde, het Rubio erken dat dit tyd sal neem vir sy liggaam om weer by swaartekrag aan te pas. Dit kan enigiets van twee tot ses maande neem vir hom om normale beweeglikheid te herwin en gemaklik gewig te dra.

Rubio se mees verwagte oomblikke met sy terugkeer draai om hereniging met sy gesin, geniet die rustigheid van sy agterplaas, en geniet 'n vars slaai. Sy merkwaardige reis dien as 'n inspirasie vir toekomstige ruimtereisigers en beklemtoon die toewyding en opofferings wat ruimtevaarders gemaak het vir die bevordering van wetenskap en eksplorasie.

Bronne:

– NASA

- NPR