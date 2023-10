'n "Zombie"-ster ontsnap uit die Hyades-sterreklus

'n Fassinerende ontdekking is deur sterrekundiges gemaak terwyl hulle 'n lang dooie "zombie"-ster waarneem wat uit die Hyades-sterreswerm opkom teen 'n verstommende spoed van 22,000 XNUMX myl per uur. Anders as die stadige zombies wat tipies in flieks gesien word, beweeg hierdie wit dwerg vinnig relatief tot die groep wat hy agtergelaat het. Die wetenskaplike gemeenskap is opgewonde oor hierdie vonds, want dit kan help om raaisels rondom die Hyades-sterreswerm op te los en insig te gee in die maksimum grootte van witdwerge.

Die Hyades-sterreswerm, wat 153 ligjare van die aarde af geleë is in die sterrebeeld Taurus, is slegs die tuiste van 'n paar witdwerge. Dit is verbasend as in ag geneem word dat ongeveer 97% van die sterre in die Melkweg uiteindelik witdwerge word. Sterrekundiges het bespiegel dat die afwesigheid van wit dwerge in die Hyades kan wees as gevolg van uitwerpings wat veroorsaak word deur interaksies met ander sterreswerms of massiewe gaswolke wat tussen trosse beweeg.

Om hierdie teorie te ondersoek, het navorsers van die Universiteit van Brits-Columbië data van die Gaia-ruimtetuig ontleed en drie witdwerge ontdek met snelhede wat daarop dui dat hulle moontlik uit die Hyades uitgestoot is. Een van hierdie witdwerge was veral interessant aangesien dit 1.3 keer meer massief as die son was, wat daarop dui dat dit van die Hyades-tros afkomstig is.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte oor die vorming van witdwerge en hul maksimum grootte. Tipies het witdwerge massas ongeveer 0.6 keer dié van die son. Hierdie weghol witdwerg is egter baie meer massief en kan sterrekundiges help om die grens tussen witdwerge en ander tipe sterre-oorblyfsels te bepaal.

Witdwerge word gevorm wanneer sterre se waterstofbrandstof opraak en hul kerns onder swaartekrag ineenstort. Die buitenste lae brei uit en skep 'n opgeblase ster wat uiteindelik 'n planetêre newel vorm. Die kern van die ster word 'n witdwerg, wat deur elektrondegenerasiedruk verhoed word om verder in te stort. Witdwerge nader of oorskry gewoonlik die Chandrasekhar-limiet deur materiaal van 'n metgeselster te trek, wat plofbare termonukleêre reaksies op hul oppervlaktes veroorsaak.

Hierdie Hyades-ontsnapte witdwerg blyk egter die produk van 'n enkele ster te wees, wat dit 'n unieke ontdekking maak en 'n maatstaf om witdwergvorming te verstaan. Die nabyheid van die Hyades-tros aan die son maak 'n gedetailleerde studie van ouer wit dwerge moontlik, wat lig werp op hierdie intrige astronomiese verskynsel.

