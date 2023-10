Die helderheid van Bluewalker 3-satelliet wek kommer onder sterrekundiges

’n Satelliet wat onlangs gelanseer is, genaamd Bluewalker 3, verlig nou byna elke ster in die naghemel, wat alarm onder sterrekundiges veroorsaak. Die helderheid van hierdie satelliet, tesame met die toenemende aantal soortgelyke satelliete wat in die toekoms gelanseer gaan word, kan onomkeerbare uitwerking op die studie van die kosmos hê.

Volgens ’n studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het ’n groep sterrekundiges bevind dat Bluewalker 3 helderder is as enige hemelliggaam in die naghemel, behalwe vir sewe sterre, die Maan, Jupiter en Venus. Die studie se skrywers het Bluewalker 3 vir 130 dae waargeneem en tot die gevolgtrekking gekom dat konstellasies van helder en kunsmatige satelliete in 'n lae Aarde-baan astronomiese navorsing kan belemmer.

Bluewalker 3 is in September verlede jaar bekendgestel deur AST SpaceMobile, 'n telekommunikasiemaatskappy wat daarop gemik is om 5G-konneksie te verskaf sonder die behoefte aan 'n selfoontoring. Die satelliet se helderheid oorskry egter die aanbevole vlak wat deur die Internasionale Astronomiese Unie gestel is, wat kommer onder sterrekundiges wek.

Een van die studie se mede-outeurs, Siegfried Eggl, het kommentaar gelewer op die neiging na groter en helderder kommersiële satelliete, en beklemtoon die behoefte aan regulasies namate meer maatskappye beplan om soortgelyke vlote te lanseer. AST SpaceMobile het gesê dat hulle saam met NASA en sterrekundegroepe werk om die bekommernisse wat in die studie geopper is, aan te spreek.

Hierdie kwessie van satellietinterferensie is nie nuut nie. In Maart het wetenskaplikes gewaarsku oor die moontlike ontwrigting wat veroorsaak word deur satellietvlote soos SpaceX se Starlink, en gevra vir regulasies om die studie van die lug te beskerm. Hierdie kommer dateer terug na 2019 toe wetenskaplikes die eerste keer die moontlikheid beklemtoon het dat satellietkonstellasies sterre oorskadu.

Die studie se skrywers het nog nie op versoeke om kommentaar oor die aangeleentheid gereageer nie. Aangesien die aantal satelliete in 'n wentelbaan aanhou styg, bly dit noodsaaklik om 'n balans te vind tussen tegnologiese vooruitgang en die behoud van ons vermoë om die heelal te verken en te verstaan.

