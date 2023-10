Nuwe KI-stelsel kan supernovas opspoor en klassifiseer

’n Nuwe KI-stelsel, bekend as die Bright Transient Survey Bot (BTSbot), is deur navorsers aan die Noordwes-Universiteit en ander instellings ontwikkel. Hierdie KI-stelsel is in staat om outonoom supernovas op te spoor en te klassifiseer, een van die mees fassinerende astronomiese verskynsels.

Tradisioneel was die vind van supernovas 'n arbeidsintensiewe taak wat handmatige soektog deur groot databasisse behels. Oor die afgelope ses jaar het mense meer as 2,000 XNUMX uur spandeer om data wat deur gespesialiseerde supernovajagters ingesamel is, na te gaan. Hierdie tydrowende proses kan meer produktief aangewend word.

BTSbot is ontwerp om deur massiewe databasisse te kruip en helder ligpunte te identifiseer wat supernovas verteenwoordig. Dit is in staat om data wat deur die Zwicky Transient Facility (ZTF) en ander supernovajagters ingesamel is, intyds te ontleed.

Wanneer BTSbot 'n potensiële supernova opspoor, probeer hy om die bestaan ​​daarvan te bevestig en versamel bykomende data met behulp van geoutomatiseerde programme, soos die SED Machine-robotteleskoop by die Palomar-sterrewag. Die versamelde data word dan deurgegee na 'n ander program genaamd SNIascore, wat spesialiseer in die bepaling van die tipe supernova gebaseer op spektrale analise.

Die samewerking tussen BTSbot, die SED-masjien en SNIascore het gelei tot die suksesvolle bepaling dat 'n supernova, bekend as SN2023tyk, 'n Tipe Ia-supernova was. Hierdie tipe vind plaas wanneer 'n binêre vennoot heeltemal ontplof. Die navorsers was tevrede met die akkuraatheid en spoed van BTSbot se werk.

Alhoewel dit nog vroeg is vir geoutomatiseerde KI-gesteunde sterrekunde, is die potensiële impak belowend. Die vermoë om 'n aansienlike hoeveelheid tyd te bespaar vir studente en professore wat by supernova-navorsing betrokke is, is 'n waardige doelwit. Namate BTSbot meer in die astronomiese gemeenskap geïntegreer word, is daar groot verwagting vir die ontdekkings wat dit met verhoogde data-invoer kan ontbloot.

