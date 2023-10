'n Nuwe perspektief op 'n bekende kernreaksie: stadiger inbrandfase van waterstofverbranding

Kernastrofisika is 'n studieveld wat die evolusie van elemente in die heelal sedert sy ontstaan ​​ondersoek. Wetenskaplikes maak staat op laboratoriummetings om parameters vir astrofisiese modelle af te lei. Kernreaksies speel 'n kritieke rol in die prosesse wat binne sterre plaasvind. 'n Span navorsers van die Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), saam met medewerkers van Italië, Hongarye en Skotland, het onlangs 'n herondersoek van 'n sentrale kernreaksie by die Dresden Felsenkeller-versneller gedoen. Die bevindinge van hul studie is gepubliseer in die joernaal Physical Review C.

Die fokus van hul ondersoek was 'n bekende kernreaksie wat die botsing van 'n koolstof-12-kern met 'n waterstofkern behels het. Hierdie botsing lei tot die produksie van die isotoop stikstof-13 en die vrystelling van gammastraling. Hierdie reaksie is die eerste stap in wat bekend staan ​​as die CNO-siklus, wat verantwoordelik is vir die skepping van elemente in massiewe sterre. Die navorsers was spesifiek geïnteresseerd in die reaksie-dwarssnit, wat inligting verskaf oor die waarskynlikheid dat die reaksie sal plaasvind.

Met ongekende akkuraatheid het die navorsingspan vasgestel dat die voorheen aanvaarde waarde van die reaksiedwarssnit afwaarts met ongeveer 25% gekorrigeer moes word. Hierdie onverwagte resultaat dui daarop dat die inbrandfase van die CNO-siklus stadiger is as wat voorheen gedink is en dat die emissie van 13N neutrino's nader aan die middel van die son plaasvind. Hierdie nuwe bevindinge maak voorsiening vir meer presiese teoretiese voorspellings oor die verhouding van koolstofisotope 12C/13C in sterre. Dit help op sy beurt om modelle te verbeter vir prosesse wat in die binnekant van sterre plaasvind.

Sterre kry hul energie uit die samesmelting van waterstof in helium. Verskillende samesmeltingsprosesse vind plaas na gelang van die massa van die ster. Laemassa-sterre, soos ons son, ondergaan die proton-proton-ketting. In meer massiewe sterre maak hoër temperature egter die reaksie tussen waterstof- en koolstofkerne moontlik, wat tot die CNO-siklus lei. Alhoewel koolstof minder as 2% van die interstellêre materie uitmaak, dien dit as 'n katalisator in die siklus sonder om verteer te word. Die netto reaksie bly die samesmelting van waterstof in helium.

Die span het tantaalskywe wat met verdampte koolstof bedek was as teikens vir hul eksperiment gebruik. Hulle het hierdie teikens gebombardeer met protone van 'n 5 MV Pelletron-versneller, wat in staat was om 'n wye energiereeks te dek. Die gevolglike gammastrale is opgespoor met behulp van hoë-suiwer germanium detektors.

Die eksperiment het by die Felsenkeller Underground Laboratory naby Dresden plaasgevind. Hierdie laboratorium, wat gesamentlik deur HZDR en TU Dresden bedryf word, is geleë in 'n voormalige ysopbergtonnel, wat beskerming bied teen kosmiese straling. Die samewerking tussen Europese astrofisika-navorsers was duidelik in hierdie studie, met 'n Ph.D. student van die Universiteit van Padua wat ses maande by die Felsenkeller spandeer om navorsing te doen.

Bronne:

– J. Skowronski et al, Verbeterde S-faktor van die C12(p,γ)N13-reaksie by E=320–620 keV en die 422 keV-resonansie, Physical Review C (2023).

– Verskaf deur die Helmholtz Vereniging van Duitse Navorsingsentrums