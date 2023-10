Welkom by die opwindende wêreld van ruimtevlug

In Septembermaand het die wêreld van ruimtevlug baie noemenswaardige oomblikke gehad. Van die suksesvolle landing van asteroïdemonsters in Utah tot die waarneming van Indië se maanlander op die maan se oppervlak, was daar baie redes om opgewonde te wees oor ruimteverkenning.

Een van die belangrikste gebeurtenisse was die landing van 'n kapsule wat rotse en stof van asteroïde Bennu bevat, wat deur NASA se OSIRIS-REx-sending versamel is. Wetenskaplikes sal nou hierdie monsters bestudeer om meer te wete te kom oor die vroeë sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde. Die hoop is dat hierdie monsters waardevolle insigte sal verskaf oor die potensiële hulpbronne wat op asteroïdes beskikbaar is vir toekomstige ruimteverkenning.

Nog 'n interessante ontwikkeling was die wysiging van 'n kamera op die Solar Orbiter-sonde, wat wetenskaplikes in staat stel om selde gesiene areas van die Son se atmosfeer waar te neem. Deur die intense sonlig van die Son se sentrale skyf te blokkeer, kon navorsers unieke beelde van die Son se korona vasvang, 'n gebied wat tipies deur die son se helderheid oorskadu word.

Wat vuurpyltegnologie betref, het Stoke Space die vertikale opstyg- en landingsvermoëns van hul herbruikbare tweede-stadium-vuurpyl suksesvol ten toon gestel. Hierdie toetsvlug het die maatskappy se vordering met die ontwikkeling van ’n vuurpylkomponent gedemonstreer wat geland en hergebruik kan word, wat ’n belangrike stap vorentoe is in die strewe na meer volhoubare ruimtereise.

Verder, SpaceX gaan voort om vordering te maak met hul Starship menslike landingstelsel, en werk saam met NASA aan toekomstige sendings na die maan. SpaceX het verlede maand suksesvol 'n vakuum-geoptimaliseerde enjin getoets, wat sy werkverrigting in uiterste koue toestande buite 'n lae Aarde-baan verseker het.

Op 'n ligter noot het beelde van NASA se Juno-ruimtetuig die vulkaniese maan Io, wat om Jupiter wentel, vertoon. Hierdie pragtige beelde het die maan se dinamiese oppervlak vasgevang, gekenmerk deur talle aktiewe vulkane.

Oor die algemeen was September 'n opwindende maand vir ruimtevlug-entoesiaste. Van asteroïdemonsters tot maanlanders en asemrowende beelde van ons sonnestelsel, daar was baie redes om ons oë na die sterre gerig te hou.

