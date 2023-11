Verken die toekoms van fotodetektore: Grafeen-gebaseerde vloeibare fotodetektors

In die vinnig ontwikkelende landskap van slim gesondheidsorg het die digitalisering van gesondheidsorgdienste 'n primêre fokus geword. Een sleutelarea van ontwikkeling is in fotodetektors, wat groot potensiaal vir verskeie toepassings inhou. Tradisionele fotodetektors gebruik hoofsaaklik soliede halfgeleiers, met duur en ingewikkelde toerusting wat nodig is vir hul voorbereiding. Daarbenewens benodig hierdie toestelle dikwels streng materiaalroosterpassing, wat die keuse van halfgeleiers wat vir verskillende ligbronne beskikbaar is, beperk.

'n Baanbrekende navorsingstudie gelei deur professor Shisheng Lin se span by Zhejiang Universiteit het egter 'n revolusionêre benadering tot fotodeteksie bekendgestel. Met die uitsonderlike kenmerke van grafeen, insluitend groot draermobiliteit, optiese deursigtigheid en hoë meganiese sterkte, het die span 'n nuwe grafeen-gebaseerde fotodetektor ontwikkel wat gepolariseerde vloeistowwe soos watermolekules gebruik.

Deur die verskille tussen die Fermi-energievlak en die chemiese potensiaal van die polêre vloeistof te benut, word die polêre vloeistof by die raakvlak met die N-tipe halfgeleier en grafeen gepolariseer. Gevolglik word 'n verbygaande fotopolarisasiestroom by die vastestof-vloeistof tweefase-koppelvlak geïnduseer wanneer die toestel met 'n eksterne ligbron bestraal word.

Wat hierdie nuwe vloeibare fotodetektor onderskei, is sy vermoë om 'n stabiele fotopolarisasiestroom deur voortdurende bestraling te genereer. Soos meer polêre vloeistofmolekules gepolariseer word deur die fotogegenereerde draers, roteer die watermolekules ordelik, wat 'n stabiele stroom tot gevolg het. Verder verhoog die bekendstelling van ioniese oplossings die fotopolarisasiestroom, wat verbeterde opsporingsprestasie bied.

Hierdie navorsing open 'n nuwe grens vir vloeistofgebaseerde fotodetektors en toon die potensiaal vir nie-indringende menslike suurstofmonitering gebaseer op hierdie tegnologie. Deur munt te slaan uit die buigsaamheid en hoë geleidingsvermoë van grafeen, het die span 'n hoë-presisie en nie-indringende metode ontwikkel om menslike suurstofvlakke te monitor. Hierdie deurbraak baan die weg vir vooruitgang in gesondheidsorgdiagnostiek en hou belofte in vir persoonlike pasiëntsorg.

Die ontwikkeling van vloeibare fotodetektors bied 'n dwingende alternatief vir tradisionele vaste-toestand toestelle. Anders as hul vastestof-eweknieë, gebruik vloeibare fotodetektore die meganiese rotasie van watermolekules en maak nie staat op roosterpassing nie. Dit stel hulle in staat om uitstekende opsporingsprestasie oor 'n breë spektrale reeks te bereik, van diep ultraviolet tot naby infrarooi.

Die bevindinge van hierdie navorsingstudie is in die gesogte joernaal Research gepubliseer onder die titel "Selfgedrewe foto-gepolariseerde watermolekule-geaktiveerde grafeen-gebaseerde fotodetektor." Die studie stel 'n nuwe paradigma vir fotodetektors bekend, wat geleenthede bied om die beperkings van roosterpassing in heterojunction halfgeleiertoestelle te oorkom.

Vrae:

V: Wat is die voordele van grafeen vir fotodetektorontwikkeling?

A: Grafeen bied groot draermobiliteit, uitstekende optiese deursigtigheid en hoë meganiese sterkte, wat dit 'n ideale materiaal maak vir die ontwikkeling van fotodetektors.

V: Hoe werk die grafeen-gebaseerde vloeibare fotodetektor?

A: Die fotodetektor gebruik gepolariseerde vloeistowwe, soos watermolekules, wat 'n fotopolarisasiestroom genereer wanneer hulle met die N-tipe halfgeleier en grafeen in aanraking kom. Hierdie stroom word geïnduseer deur die polarisasie van die polêre vloeistof by die vastestof-vloeistof-koppelvlak.

V: Wat onderskei vloeibare fotodetektors van tradisionele vaste-toestand toestelle?

A: Vloeistoffotodetektors benodig nie roosterpassing nie en bied uitstekende opsporingsprestasie oor 'n breë spektrale reeks. Hulle bied ook geleenthede vir nie-indringende menslike suurstofmonitering.

(Bron: Research.com)