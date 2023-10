'n Innoverende deurbraak: programmeerbare vesel maak nuwe moontlikhede in tekstiele oop

'n Baanbrekersontwikkeling deur 'n span by MIT, FibeRobo, het 'n programmeerbare vesel bekendgestel wat die tekstielbedryf kan rewolusie. Hierdie vesel, wat 'n termies-aangedrewe vloeibare kristal elastomeer (LCE) vesel genoem word, het die potensiaal om stil en responsiewe interaksies met vormveranderende koppelvlakke wat in tekstiele ingebed is, moontlik te maak.

In teenstelling met vorige vormveranderende vesels, benodig FibeRobo nie ingebedde sensors of komplekse komponente nie. In plaas daarvan trek dit saam in reaksie op 'n toename in temperatuur en keer self om wanneer die temperatuur daal. Hierdie unieke funksionaliteit kan bereik word deur die vesel met 'n geleidende draad te koppel, wat digitale beheer oor die vorm van 'n tekstiel moontlik maak deur die toepassing van elektriese stroom.

Die ontwikkeling van FibeRobo spreek die beperkings van huidige vormveranderende vesels aan, wat hoofsaaklik tot eksperimentele instellings beperk is. Bestaande vesels kan byvoorbeeld ophou funksioneer na slegs 'n paar aksies, beperkte sametrekkingsvermoëns hê en nie die vermoë hê om self om te keer nie. Ander alternatiewe, soos pneumaties aangedrewe toestelle, vereis die gebruik van lugkompressors.

Die MIT-navorsers het 'n vloeibare kristal-elastomeer gebruik, wat bestaan ​​uit molekules wat soos vloeistowwe vloei, maar in periodieke kristalrangskikkings stapel. Deur hierdie kristalstrukture in 'n elastiese netwerk te integreer, kon hulle 'n vesel skep wat saamtrek wanneer dit verhit word en terugstrek tot sy oorspronklike lengte wanneer dit afgekoel word.

Die belangrikste is dat die navorsers in staat was om die eienskappe van die vesel, soos dikte en temperatuur waarteen dit aandryf, presies te beheer deur 'n noukeurig ontwerpte kombinasie van chemikalieë. Hierdie deurbraak metode van voorbereiding maak voorsiening vir die vervaardiging van LCE-vesel geskik vir draagbare materiaal en veilig vir menslike vel, 'n mylpaal wat nie moontlik was met vorige LCE-vesels nie.

Om vervaardigingsuitdagings te oorkom, het die span 'n masjien ontwikkel wat 3D-gedrukte en lasergesnyde dele, saam met basiese elektronika, gebruik. Die proses behels die verhitting van die LCE-hars, die ekstrusie daarvan deur 'n spuitstuk, die genesing daarvan met UV-strale, bedek dit met olie, en uiteindelik die gebruik van poeier om die integrasie daarvan in tekstielvervaardigingsmasjinerie te vergemaklik. Merkwaardig genoeg neem hierdie hele proses net een dag en lewer ongeveer een kilometer bruikbare vesel op.

FibeRobo demonstreer nie net die potensiaal vir wydverspreide toepassings in die tekstielbedryf nie, maar bied ook voordele in terme van bekostigbaarheid. Die vesel kan vir so laag as 20 sent per meter vervaardig word, wat dit ongeveer 60 keer goedkoper maak as kommersieel beskikbare vormveranderende vesels.

Hierdie baanbrekende tegnologie het reeds sy potensiaal ten toon gestel deur die skepping van 'n kompressiebaadjie vir 'n hond genaamd Professor. Deur 'n Bluetooth-sein vanaf 'n slimfoon te ontvang, kan die baadjie die hond "omhels", wat vertroosting bied en skeidingsangs verlig.

Die implikasies van FibeRobo strek verder as tekstiele, met navorsers wat die gebruik daarvan in verskeie ander velde voorstel, van robotika tot gesondheidsorg. Met sy stil en responsiewe aard, ontsluit hierdie programmeerbare vesel 'n nuwe ryk van moontlikhede, wat die manier waarop ons met alledaagse voorwerpe omgaan, transformeer.

Vrae:

V: Wat is FibeRobo?

A: FibeRobo is 'n programmeerbare vesel wat ontwikkel is deur 'n interdissiplinêre MIT-span wat saamtrek in reaksie op 'n toename in temperatuur en self omkeer wanneer die temperatuur daal.

V: Hoe verskil FibeRobo van vorige vormveranderende vesels?

A: FibeRobo benodig nie ingebedde sensors of komplekse komponente nie. Dit kan elektries aangedryf word deur 'n geleidende draad te gebruik, wat digitale beheer oor die vorm van 'n tekstiel bied.

V: Wat is die voordele van FibeRobo bo bestaande alternatiewe?

A: FibeRobo spreek die beperkings van huidige vormveranderende vesels aan deur beduidende sametrekkingsvermoëns, selfomkeerbaarheid en stille werking te bied. Dit is ook meer bekostigbaar en kos slegs 20 sent per meter.

V: Wat is die potensiële toepassings van FibeRobo?

A: FibeRobo het implikasies in tekstiele, robotika, gesondheidsorg en verder. Dit kan gebruik word om interaktiewe en aanpasbare voorwerpe te skep, wat gebruikerservarings in verskeie domeine verbeter.