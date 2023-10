Ceres: Ontrafel die raaisel van sy organiese chemikalieë

Ceres, die grootste liggaam in die hoof asteroïdegordel, gaan voort om wetenskaplikes te verwar met sy intrige kenmerke en komplekse organiese chemikalieë. NASA se Dawn-sending, wat Ceres en sy kleiner eweknie Vesta bestudeer het, het merkwaardige ontdekkings gemaak wat dui op die dwergplaneet se oorsprong en sy potensiële bewoonbaarheid.

Anders as Vesta, vertoon Ceres kriovulkaniese aktiwiteit, wat die teenwoordigheid van water en gehidreerde minerale voorstel. Die sending het ook komplekse organiese stowwe op Ceres opgespoor, bestaande uit waterstof- en koolstofatome, wat die moontlikheid van lewensondersteunende toestande op die ysige wêreld verhoog.

Onlangse navorsing wat by die Geological Society of America se GSA Connects 2023-vergadering aangebied is, fokus op die oorsprong van Ceres se organiese chemikalieë. Daar is twee mededingende teorieë: die chemikalieë is óf in situ gevorm óf is afgelewer/gemodifiseer deur impakte. Om die ware oorsprong van hierdie organiese stowwe te verstaan, kan insig in Ceres se geskiedenis en sy potensiële bewoonbaarheid verskaf.

Om dit te ondersoek, het planetêre wetenskaplike Terik Daly en sy kollegas impakeksperimente uitgevoer met behulp van NASA se Ames Vertical Gun Range om die toestande op Ceres na te boots. Hulle het ontdek dat organiese stowwe meer wydverspreid is as wat aanvanklik gerapporteer is en dat dit blykbaar veerkragtig is teen impakte met Ceres-agtige toestande.

Die studie het ook data van Dawn se kamera en beeldspektrometer gebruik en dit gekombineer om 'n beter begrip van Ceres se organiese chemikalieë te kry. Deur die komposisie-inligting van die spektrometer na die kamera se hoër ruimtelike resolusie te ekstrapoleer, kon navorsers potensiële organiese-ryke gebiede op Ceres karteer, wat 'n korrelasie getoon het met ouer impak-eenhede en ander minerale wat water aandui.

Terwyl die presiese oorsprong van Ceres se organiese stowwe onseker bly, verskaf hierdie bevindings sterk bewyse dat hulle op Ceres self gevorm het. Om die bron van hierdie organiese chemikalieë te bepaal, kan die raaisels rondom Ceres se geskiedenis en sy potensiaal as 'n bewoonbare wêreld verder ontrafel.

Bronne:

– Oorspronklike artikel deur Evan Gough, Universe Today.