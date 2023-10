Die ESA se Gaia-sending stel nuwe astronomiese data bekend

Die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sending het 'n nuwe deel van astronomiese data, bekend as Gaia DR3, vrygestel. Hierdie vrystelling is kleiner in grootte in vergelyking met die vorige drie vrystellings, maar het steeds 'n aansienlike impak. Anders as ander ruimteteleskope wat pragtige beelde genereer, fokus Gaia op die generering van grondliggende, rou data wat bydra tot 'n wye verskeidenheid kwessies in sterrekunde en astrofisika.

Gaia se missie is om die bewegings, afstande en posisies van 'n miljard sterre met uiterste akkuraatheid, bekend as astrometrie, te meet. Daarbenewens meet dit ook die posisies van eksoplanete langs die pad. Die doel van die missie is om die mees gedetailleerde prentjie van die Melkweg te verskaf en nuwe perspektiewe op ons plek in die Heelal te kry.

In hierdie vrystelling het Gaia gapings in vorige dekking aangespreek, veral in streke waar sterre dig saamgepak is. Die sending ondersoek tipies individuele sterre, maar vir hierdie vrystelling het dit sy aandag op bolvormige trosse gevestig. Bolswerms is antieke groepe sterre wat deur swaartekrag aan mekaar gebind is en kan miljoene sterre bevat. Omega Centauri, die mees massiewe bolvormige swerm in die Melkweg, was die fokus van Gaia se aandag in hierdie vrystelling.

Met behulp van 'n toets- en kalibrasiemodus wat nie vir wetenskaplike doeleindes ontwerp is nie, het Gaia Omega Centauri waargeneem en meer as 'n halfmiljoen nuwe sterre ontdek. Die stywe samestelling van sterre in die swerm se middel het dit moeilik gemaak om hulle te onderskei deur Gaia se gereelde waarnemingsmodus te gebruik, maar die ingenieursmodus het hul teenwoordigheid geopenbaar. Hierdie robuuste data sal bydra tot die begrip van die struktuur, verspreiding en beweging van sterre binne Omega Centauri.

Benewens Omega Centauri het Gaia ook ander streke verken, insluitend die studie van gravitasielense. Gravitasielense is massiewe voorwerpe wat lig buig en vergroot, wat sterrekundiges in staat stel om verafgeleë voorwerpe waar te neem wat andersins buite bereik sou wees. Deur Gaia se waarnemings is byna 400 kandidaat-kwasars, insluitend 50 bevestigde kwasars, geïdentifiseer.

Gaia se deurlopende missie sal voortgaan om bykomende streke soos Omega Centauri te verken, en die resultate sal ingesluit word in die komende Gaia DR4. Met elke vrystelling van data dra Gaia by om vrae oor verskeie astronomiese verskynsels te beantwoord, insluitend bolvormige trosse en gravitasielense.

Bronne: ESA Gaia Mission, Gaia Collaboration