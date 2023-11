Nuwe Starlink-missie merk nog 'n mylpaal vir SpaceX se herbruikbare Falcon 9 Booster

SpaceX se Falcon 9-versterker met die reeksnommer B1058 sal Vrydagaand sy 18de bekendstelling maak en die band met nog 'n booster in die vloot verbreek. Hierdie booster het iets besonders in sy drie-en-'n-half jaar diens bereik—dit het altesaam 17 keer gevlieg. Sy nooiensvaart, wat op 30 Mei 2020 plaasgevind het, was histories, aangesien dit NASA-ruimtevaarders Doug Hurley en Bob Behnken in 'n wentelbaan gedryf het, wat die eerste keer was dat 'n kommersiële ruimtetuig hierdie prestasie behaal het.

Wat hierdie booster onderskei, is nie net sy rekordgetal vlugte nie, maar ook sy voorkoms. Die vuurpyl, aanvanklik versier met 'n helder wit laag verf en 'n helder rooi NASA-logo, dra nou die duidelike tekens van ruimtereise. In die loop van sy missies het die booster se eens wit verf 'n houtskoolkleur geword, bedek met roet wat uit sy uitlaat opgehoop is.

Hierdie komende lansering is nog 'n Starlink-sending, met 23 satelliete wat wag om in 'n wentelbaan ontplooi te word. Die Falcon 9 se eerste fase sal sy Merlin-enjins aan die brand steek en die vuurpyl aandryf tot spoed van meer as 5,000 XNUMX mph. Na skeiding sal die booster sy reis terug na die aarde onderneem, 'n reeks enjinbrandwonde uitvoer en vier landingsbene gebruik om op 'n platform in die Atlantiese Oseaan te raak.

Indrukwekkend genoeg het hierdie spesifieke booster reeds 'n verbysterende 846 satelliete gelanseer, waarvan die meerderheid aan die Starlink-konstellasie behoort. Sodra dit ontplooi is, sal die Starlink 6-26-bekendstelling die totale aantal funksionele Starlink-satelliete op meer as 5,000 XNUMX te staan ​​bring. Hierdie prestasie verstewig SpaceX se posisie as 'n sleutelspeler in die satelliet-internetmark en oortref die huidige aantal satelliete in OneWeb se breëbandnetwerk.

SpaceX se Falcon-vuurpyle lewer steeds sukses en betroubaarheid. Met 248 opeenvolgende suksesvolle missies, bly die vlugkadens bestendig, met ingenieurs wat konsekwent leer en verbeter met elke lansering. Om die waarheid te sê, SpaceX oorweeg dit om die aantal vlugte per booster uit te brei om die vuurpyle se potensiaal verder te maksimeer.

Aangesien SpaceX daarna streef om die aantal jaarlikse lanserings te vermeerder, om 100 vlugte teen die einde van 2023 te bereik en 144 lanserings volgende jaar, sal die Falcon-familie deurslaggewend bly. Die maatskappy se ambisieuse planne vir sy ten volle herbruikbare Starship-vuurpyl is op die horison, maar verwag tot dan nog baie meer Falcon 9- en Falcon Heavy-vlugte in die komende jare.

