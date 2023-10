Opwindende fossielvondse werp nuwe lig op die laatkrytlewe in Argentinië

Nuwe navorsing wat by die Geological Society of America se GSA Connects 2023-vergadering deur paleontoloog Matthew Lamanna aangebied is, het opwindende fossielontdekkings van die Cañadón Tomás-steengroef in Argentinië se Patagonië-streek aan die lig gebring. Die bevindinge verskaf waardevolle insigte oor die lewe aan die einde van die Krytperiode, net voordat die nie-voël-dinosourusse uitgesterf het.

Lamanna beklemtoon die belangrikheid daarvan om die biodiversiteit, evolusie en paleobiogeografie van dinosourusse en ander kontinentale gewerwelde diere in die Suidelike Halfrond tydens die Laat Kryt te verstaan. Die fossielterrein in Argentinië help om die leemtes van ons kennis aangaande hierdie diere in die streek aan te vul.

Die Cañadón Tomás-terrein is aanvanklik in 2020 ontdek tydens 'n paleontologiese impakstudie wat deur Museo de La Plata uitgevoer is. Die studie het dinosourusfossiele ontbloot, insluitend bene wat aan grootlyf-eendbek-dinosourusse behoort, genaamd hadrosaurs. Verdere opgrawings het talle bene van hadrosaurusse van verskillende groottes aan die lig gebring, wat moontlik die teenwoordigheid van 'n sosiale groep of selfs 'n trop verwante individue aandui.

Benewens hadrosaur-fossiele het die span ook oorblyfsels van roofdinosourusse ontdek, soos 'n tand en 'n klou. Verder het die terrein skaars en kleingewerwelde gewerweldes opgelewer, insluitend die eerste Kryt-slang wat in die Golfo San Jorge-kom gevind is en die bokaak van 'n reigitheriid, 'n klein soogdier.

Die ontdekking van die soogdierkaak is veral betekenisvol, aangesien begrip van soogdierlewe tydens die Kryt van kardinale belang is om die volle prentjie van die nie-voël-dinosourus-uitwissing en die daaropvolgende uitbreiding van soogdiere te begryp. Volgens Lamanna is die soogdierkaak een van die beste fossiele van sy soort wat ooit ontdek is.

Ten spyte daarvan dat dit in die voorlopige stadium van navorsing en opgrawing is, het die Cañadón Tomás-terrein reeds groot belofte getoon. Nog materiaal word ontdek, wat aandui dat daar nog baie werk is om te doen en baie meer fossiele om op hierdie terrein te ontdek.

Oor die algemeen dra hierdie opwindende fossielvondste in Argentinië by tot ons begrip van die lewe van die Laat Kryt in die Suidelike Halfrond en werp nuwe lig op die biodiversiteit en evolusie van dinosourusse en ander vertebrate gedurende hierdie tydperk.

Bronne:

– Woordelys: [Cretaceous](https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous)

– Bron: – haal artikel aan