Nikon Small World in Motion Video-kompetisie onthul insigte in neuro-ontwikkelingsafwykings

By

Die 13de jaarlikse Nikon Small World in Motion Video-kompetisie het die eerste plek aan dr. Alexandre Dumoulin toegeken vir sy boeiende video wat die ontwikkeling van neurone in 'n kuikenembrio uitstal. Dumoulin se video verskaf waardevolle insigte oor neuro-ontwikkelingsafwykings soos outismespektrumversteuring en skisofrenie deur die potensiële afwykings wat in die sentrale senuweestelsel voorkom, uit te lig.

Die video vang die ingewikkelde proses vas van neurone wat aan die teenoorgestelde kant van die sentrale senuweestelsel verbind, bekend as die middellyn. Dumoulin se navorsing fokus op die begrip van die ontwikkelingsprosesse van neurone in kuiken- en muisembrio's om ons begrip van hoe die senuweestelsel funksioneer verder te verbeter en potensiële faktore te identifiseer wat bydra tot neuro-ontwikkelingsafwykings. Deur hierdie organismes te bestudeer, poog Dumoulin om by te dra tot die bevordering van potensiële behandelings vir hierdie toestande.

Om die video vas te vang, het Dumoulin 'n nuwe beeldmetode gebruik wat die visualisering van lewendige selinligting-oordrag moontlik gemaak het. Een van die groot uitdagings wat in die gesig gestaar is, was om 'n haalbare metode te vind om toegang tot die neurone te kry en hoë kwaliteit beelde oor 'n lang tydperk vas te lê. Deur presiese disseksievaardighede en aangepaste mikroskopietegnieke het Dumoulin die meesleurende gedrag van ontwikkelende neurone suksesvol vasgevang.

Die Nikon Small World in Motion-kompetisie beklemtoon nie net die skoonheid van die natuur deur wetenskaplike navorsing nie, maar moedig ook navorsers soos Dumoulin aan om hul werk met die wêreld te deel. Die kompetisie is vir byna 'n halfeeu 'n manier om visueel verstommende en wetenskaplik baanbrekende inskrywings ten toon te stel.

Die tweede plek in die kompetisie is aan Fabian J. Weston toegeken vir sy video wat bloedvloei in die stertvin van 'n klein vissie vertoon, terwyl die derde plek aan Nell Saunders gegaan het vir haar video wat menslike selle uitbeeld wat saamsmelt en sterf tydens infeksie deur SARS-CoV- 2.

Die Nikon Small World in Motion Video-kompetisie bied 'n platform vir wetenskaplikes en navorsers om hul ontdekkings en vooruitgang in mikroskopie te deel. Deur hierdie video's kry ons 'n dieper begrip van die verwikkeldheid van die natuurlike wêreld en die implikasies daarvan vir verskeie studierigtings.

Definisies:

– Neurone: Senuweeselle wat verantwoordelik is vir die oordrag van inligting deur die liggaam.

– Neuro-ontwikkelingsafwykings: Toestande wat die ontwikkeling van die senuweestelsel en brein beïnvloed, soos outismespektrumversteuring en skisofrenie.

Bronne:

– Nikon Instruments Inc.