Die oorsprong van Saturnus se ringe: 'n botsing tussen antieke mane

’n Onlangse studie dui daarop dat die ikoniese ringstelsel rondom Saturnus moontlik gevorm is uit ’n botsing tussen twee ou ysige mane. Saturnus, bekend vir sy sewe konsentriese ringe en groot aantal mane, het sterrekundiges lank gefassineer. Deur gebruik te maak van data wat deur NASA se Cassini-sending ingesamel is en rekenaarsimulasies te doen, het navorsers 'n moontlike verduideliking vir die oorsprong van Saturnus se ringe gegee.

Die Cassini-sending, wat vir 13 jaar om Saturnus wentel, het ontdek dat die materiaal waaruit die ringe bestaan, bestaan ​​uit ongerepte ysige fragmente wat nie deur stof besmet is nie. Hierdie bevindings impliseer dat die ringe relatief jonk is, slegs 'n paar miljoen jaar oud. Om hierdie raaisel te ontrafel, het kenners van NASA en Durham Universiteit veronderstel dat die ringe moontlik die gevolg is van 'n onlangse botsing tussen twee groot ysige mane.

Deur byna 200 scenario's van so 'n botsing te simuleer, het die navorsers ontdek dat 'n botsing tussen mane soortgelyk in grootte as Saturnus se huidige mane Dione en Rhea die bestaan ​​van die ringe kan verklaar. Hierdie mane het deursnee wat ongeveer gelykstaande is aan onderskeidelik een derde en 'n bietjie minder as die helfte van die Aarde se maan se deursnee.

Die simulasies het aan die lig gebring dat die botsing die ysige fragmente en klipperige kerne op verskillende maniere sou verstrooi. As gevolg hiervan sou die rotsagtige kerns saamsmelt tot nuwe mane terwyl die ys nader aan Saturnus se oppervlak sou versprei en die ringe sou vorm. Hierdie scenario strook met die Roche-limiet, wat die grens definieer waar die swaartekrag van wentelende materiaal swakker is as getykragte.

Een belangrike uitkoms van die studie is die besef dat Saturnus se ysige mane waarskynlik rotsagtige kerns besit. Wetenskaplikes glo dat hierdie ysige mane, insluitend piepklein Enceladus, toestande kan bied wat geskik is vir lewe om te voorskyn te kom. Baie bly egter onbekend oor Saturnus en sy geskiedenis, en hierdie studie verteenwoordig slegs 'n klein stappie in die rigting van die ontrafeling van die planeet se geheimenisse.

Die Astrophysical Journal het die studie op 27 September gepubliseer.

