'N Paar essensiële genetiese verskille vorm blomme vir by- of kolibriebestuiwers

’n Studie wat deur Carolyn Wessinger en haar span aan die Universiteit van Suid-Carolina gedoen is, het aan die lig gebring dat ’n beperkte aantal genetiese variasies ’n deurslaggewende rol speel in die bepaling van die onderskeie eienskappe van blomme wat verskillende bestuiwers lok. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal PLOS Biology, werp lig op hoe spesifieke genetiese verskille bydra tot die evolusie van blomeienskappe wat aangepas is vir óf bye óf kolibries.

Plante wat op dierebestuiwers staatmaak, het unieke stelle blomkenmerke ontwikkel, bekend as "bestuiwingsindroom", wat spesifiek vir hul bestuiwers voorsiening maak. Die meeste plante in die Penstemon-genus het byvoorbeeld breë blou blomme wat as landingsblokke vir bye dien. Sekere spesies het egter smal buisagtige rooi blomme ontwikkel wat aangepas is vir kolibriebestuiwing.

Om te verstaan ​​hoe hierdie bestuiwingsindroom geneties in stand gehou word, het die navorsers die DNS van 229 plante van drie verwante Penstemon-spesies ontleed. Hulle het gefokus op twee spesies wat aangepas is vir bybestuiwing (P. neomexicanus en P. virgatus) en een spesie wat aangepas is vir kolibriebestuiwing (P. barbatus). Verbasend genoeg het hulle slegs 'n klein aantal genetiese variasies gevind wat P. barbatus van sy bybestuifde familielede onderskei, ten spyte van die beduidende verskille in blomkenmerke.

Die studie het aan die lig gebring dat plante uit dieselfde streek groter genetiese ooreenkomste toon as individue van verre liggings, ongeag die spesie. Dit dui op genetiese vermenging tussen veldblomme wat by verskillende bestuiwers aangepas is. Die navorsers het egter 21 konsekwente genetiese verskille tussen spesies met duidelike bestuiwers geïdentifiseer. Hierdie variasies is oor die genoom versprei, wat die moontlikheid verhoog dat die reeks blomeienskappe ontwrig kan word deur genetiese rekombinasie, wat tydens die vorming van gamete plaasvind.

Drie van die genetiese variasies is naby genomiese streke geleë wat geassosieer word met blomkleur, breedte en nektarvolume—eienskappe wat spesifiek is vir verskillende bestuiwingsindroom. Die navorsers stel voor dat seldsame hibridiseringsgebeure tussen naburige bybestuifde en kolibriebestuifde Penstemon-spesies, tesame met sterk seleksiedruk om blomkenmerke te handhaaf wat vir elke bestuiwer aangepas is, hierdie bevindings kan verklaar.

Dr. Wessinger het opgemerk dat hoewel by- en kolibriebestuifde spesies maklik in die veld onderskei kan word as gevolg van hul duidelike blomme en plantstrukture, onderskei slegs 'n klein aantal genetiese streke hierdie spesies op genetiese vlak.

Hierdie studie verskaf waardevolle insig in die genetiese meganismes onderliggend aan die aanpassing van blomme by verskillende bestuiwers. Om hierdie genetiese verskille te verstaan, kan implikasies hê vir die bewaring en bestuur van blomplante en hul geassosieerde bestuiwers.

