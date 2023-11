Zombie Star stuur seine van die lewe: 'n vreemde verskynsel onthul

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak toe hulle 'n ster in die verte waargeneem het wat blykbaar uit die dood opstaan ​​en "tekens van lewe" in die vorm van energieke fakkels uitstraal. Hierdie buitengewone gebeurtenis is die eerste keer dat so 'n verskynsel waargeneem is en stel intrige vrae oor die aard van sterre lyke.

Die merkwaardige opstanding van die zombie-ster is aanvanklik in September 2022 opgespoor toe wetenskaplikes deur data geskandeer het wat van 'n fasiliteit in Kalifornië ingesamel is. Later in Desember het navorsers 'n intense uitbarsting van helderheid van die ster opgemerk, wat lyk soos 'n ontploffing wat vinnig verdwyn het. Verbasend genoeg het die fakkels etlike maande aangehou en met dieselfde intensiteit as die ster se oorspronklike ontploffing geskyn, selfs ná 100 dae.

Hierdie geheimsinnige en uiterste ontploffings, glo wetenskaplikes nou, kom uit die oorblyfsels van die ster self. Nadat dit dood is, kan 'n ster 'n swart gat of neutronster agterlaat, wat steeds aktiwiteit toon. Daar word vermoed dat die kragtige fakkels uit hierdie sterre lyke te voorskyn kom.

Die betekenis van hierdie ontdekking kan nie oorskat word nie. Anna YQ Ho, assistent-professor in sterrekunde, verduidelik: "Dit besleg jare se debat oor wat hierdie tipe ontploffing aandryf en onthul 'n buitengewoon direkte metode om die aktiwiteit van sterlike lyke te bestudeer." Die unieke eienskappe van hierdie fakkels daag konvensionele verklarings uit, en laat navorsers in verwondering oor hierdie voorheen ongesiene verskynsel in sterrekunde.

Om die geldigheid van hul bevindings te verseker, het wetenskaplikes die data deeglik ondersoek en die ondersteuning van meer as 70 mede-outeurs en 15 teleskope gekry. Die polsende gedrag van die ster is waargeneem om ten minste 14 keer binne 'n bestek van 120 dae te herhaal, wat daarop dui dat daar dalk selfs meer voorvalle was.

Hierdie deurbraak navorsing is gedokumenteer in 'n nuut gepubliseerde artikel getiteld 'Minute-duration Optical Flares with Supernova Luminosities' in die gewaardeerde wetenskaplike joernaal Nature. Ten spyte van hierdie beduidende vooruitgang, streef wetenskaplikes steeds daarna om die onderliggende prosesse te begryp wat 'n dooie ster dryf om voort te gaan om op so 'n buitengewone manier op te tree.

Verdere insigte in die gedrag van zombie-sterre hou die belofte in om die geheimenisse van die heelal te ontrafel en lig te werp op die ingewikkelde werking van ster-evolusie. Die studie van hierdie nuutgevormde lyke kan onskatbare inligting verskaf oor hul eienskappe en die buitengewone verskynsels wat hulle vertoon.

FAQ

Wat is 'n zombie ster?

’n Zombiester verwys na ’n ster wat gesterf het, maar steeds tekens van aktiwiteit toon, soos om ligfakkels uit te straal.

Wat veroorsaak die helder fakkels wat in zombiesterre waargeneem word?

Wetenskaplikes glo dat hierdie helder fakkels afkomstig is van die lyk van die ster self, wat in die vorm van 'n swartgat of neutronster kan wees.

Wat is die betekenis van hierdie ontdekking?

Hierdie ontdekking besleg jare se wetenskaplike debat oor die aard van die plofbare aktiwiteit wat in zombiesterre waargeneem word en bied 'n unieke geleentheid om die gedrag van sterlyke te bestudeer.

Hoe het wetenskaplikes die geldigheid van hul bevindings bevestig?

Wetenskaplikes het die data noukeurig ontleed en met talle kundiges saamgewerk en die gebruik van veelvuldige teleskope gebruik om die voorkoms en herhaalbaarheid van die fakkels te bevestig.

Wat is die volgende stappe om zombiesterre te bestudeer?

Wetenskaplikes gaan voort met hul navorsing om die onderliggende meganismes te verstaan ​​wat die ongewone gedrag van dooie sterre aandryf en hul vermoë om sulke intense ligfakkels uit te straal.