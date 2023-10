Antieke Siriese dorpie wat deur kosmiese impak uitgewis is, sê studie

’n Studie wat onlangs gepubliseer is, onthul dat ’n uitgestorwe dorpie in die noorde van Sirië waarskynlik vernietig is deur ’n groot komeet wat die aarde ongeveer 12,800 XNUMX jaar gelede getref het. Die impak van die komeet het 'n beduidende verandering in die dorp se lewenswyse veroorsaak, wat van jag na landbou oorgeskakel het en uiteindelik gelei het tot die beheer van wilde diere.

Die navorsers sê dat hierdie ontdekking die vroegste voorbeeld is van 'n menslike nedersetting wat katastrofies deur 'n kosmiese impakgebeurtenis geraak word. Die ontleding is gedoen op oorblyfsels wat opgegrawe is van die prehistoriese dorpie Abu Hureyra, wat nou onder die Assadmeer in die noorde van Sirië onder water is.

Die studie dui ook daarop dat daar 'n drastiese verskuiwing in die plaaslike klimaat was ten tyde van die komeet se botsing met die Aarde. Die komeet, bekend as 'n Centaur, was 'n 62 myl-wye ysige liggaam wat gedisintegreer het toe dit die planeet se atmosfeer binnegekom het. Hierdie voorwerpe word gekenmerk deur hul asteroïde-agtige voorkoms, maar laat ook 'n stert van gas en stof soos komete.

’n Luguitbarsting het plaasgevind toe een van die komeet se fragmente, wat uiters warm was, hoog in die aarde se atmosfeer ontplof het. Die gevolglike skokgolwe het die dorpie uitgewis en die streek met stof bedek, wat 'n koel en droë winter tot gevolg gehad het. Daar word na hierdie gebeurtenis verwys as die Younger Dryas Impact Hipothesis.

Voor die komeetaanval het die setlaars hoofsaaklik wilde vrugte, bessies en peulgewasse verteer. Die oorblyfsels na die gebeurtenis dui egter op 'n beduidende verandering in hul dieet, met 'n verskuiwing na graan en lensies. Hierdie verandering kan toegeskryf word aan vroeë pogings tot landbou.

Die studie het veral ook 'n toename in droogtebestande gewasse gevind, wat 'n oorgang na 'n droër klimaat aandui. Die dorpenaars het begin om gars, koring en peulgewasse te verbou, wat deur die fisiese bewyse ondersteun word.

Hierdie bevindinge strook met die hipotese wat in 2007 voorgestel is dat verskeie soortgelyke komeetluguitbarstings oor kontinente voorgekom het. Meer as 50 bekende plekke oor vyf kontinente is geraak deur fragmente van die komeet wat die Siriese dorpie getref het.

Ten spyte van die afwesigheid van sigbare kraters op die grond weens die ontploffing in die lug, beklemtoon die navorsingspan dat 'n krater nie nodig is om 'n impak te verifieer nie. Baie aanvaarde impakte laat nie sigbare kraters agter nie.

Ten slotte werp die studie lig op 'n antieke Siriese dorpie wat ongeveer 12,800 XNUMX jaar gelede deur 'n komeetimpak geteister is. Hierdie ramp het 'n beduidende verskuiwing in die dorp se lewenswyse veroorsaak, wat gelei het tot die aanvaarding van landbou en die verbouing van verskeie gewasse. Die bevindinge verskaf ook verdere bewyse van veelvuldige komeetluguitbarstings wat wêreldwyd gedurende hierdie tydperk voorkom.

